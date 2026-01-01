1 de enero de 2026 Inicio
Cortes de luz en el AMBA: más de 10.000 usuarios continúan sin servicio

Edesur informó una falla en el sistema eléctrico masivo que provocó la falta de suministro desde el martes 30 de diciembre. La empresa aseguró que el servicio será reestablecido "en etapas".

Más de 10.000 siguen sin luz en el AMBA.

En medio de los festejos por el Año Nuevo, hay más de 10.000 usuarios que continúan sin luz debido a una falla en la subestación de Edesur, Bosques, que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano. La empresa aseguró que reestablecerá el servicio de forma paulatina.

Si bien el primer corte se generó el martes 30 de diciembre, cuando los afectados eran alrededor de 30.000, la situación continúa crítica y durante la tarde-noche del 31 se superó al pico máximo que se había registrado, con 45.000 usuarios sin suministros de energía eléctrica.

A las 19:30, entre Edesur y Edenor, el número de afectados llegó a un récord. "El suministro será restablecido en etapas", habían adelantado desde la compañía.

A casi dos días del primer apagón, el número de usuarios afectados se redujo significativamente. Alrededor de las 11 de la mañana del 1 de enero, casi 4500 pertenecían a Edenor y algo más de 8100 a Edesur.

En tanto, las principales zonas afectadas del Conurbano bonaerense fueron Banfield, Lomas de Zamora, Avellaneda, González Catán, Isidro Casanova, Gregorio Laferrere, Berazategui, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los principales focos se concentraron en Villa del Parque, Puerto Madero y el barrio de Almagro.

