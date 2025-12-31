Andy Chango reveló que aun vive con su expareja: "No nos da para pagar dos alquileres" El músico y actor detalló las razones económicas y afectivas que lo llevan a compartir el mismo techo con la madre de su hija tras su regreso de España hace más de una década. + Seguir en







Andy Chango tuvo un 2025 con muchas repercusiones por su paso en MasterChef Celebrity.

El músico Andy Chango convive con su exmujer, Cristina Esperanza, en un hogar que comparten tras su retorno al país por motivos familiares y financieros. La pareja tomó esta determinación hace una década para priorizar la crianza de su hija Martina y evitar el desarraigo. Según el testimonio del actor, la realidad económica actual influyó directamente en la elección de sostener un solo inmueble.

La relación entre el artista y la fotógrafa atravesó distintas etapas, pero la presencia de su hija siempre fue el eje central. Aunque el vínculo sentimental terminó, ambos decidieron habitar el mismo espacio físico para repartir las responsabilidades cotidianas. Este esquema les permite una organización diaria y un acompañamiento conjunto en el crecimiento de la joven.

El actor de la serie de Fito Páez, en la que encarnó el papel de Charly García, habló sobre esta dinámica. "Vivíamos en España y cuando yo me quise venir a la Argentina, no me quería separar de mi hija e hicimos un balance familiar y pesó más eso. Convivo con mi exmujer y con mi hija, entonces solo no estoy nunca”, mencionó en Ciudad Magazine hace más de 10 años.

La situación habitacional resultó fundamental al momento de establecerse nuevamente en la ciudad. El costo de mantener dos rentas separadas era inviable para la economía de Andy y Cristina durante la mudanza internacional. Ante este panorama, la solución de compartir el techo surgió como una alternativa lógica, que tanto ellos como su hija aceptaron con total naturalidad.

Andy Chango y su hija Martina www.lacapitalmdp.com Hoy, la joven participa en diversos proyectos mientras la familia sostiene esta convivencia basada en el respeto. La historia demuestra una forma diferente de transitar una separación, sin romper los lazos de cuidado, resignificando el concepto de familia. Martina creció en este contexto de colaboración absoluta entre sus padres, lo que forjó su personalidad artística.

