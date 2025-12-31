31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

El gigante asiático fijó un gravamen adicional del 55% para las importaciones desde Argentina, y otros países, que excedan los cupos anuales a partir del jueves 1 de enero de 2026.

Por
Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

frigorificomariadelcarmen.com.ar

El Ministerio de Comercio de China oficializó este miércoles una medida de "salvaguardias" que impactará de lleno en las exportaciones de carne vacuna argentina desde el 1 de enero de 2026. La disposición establece un arancel extra del 55% para las compras internacionales que superen niveles de cuota específicos durante los próximos tres años. Según la agencia Reuters, Pekín justificó la decisión tras una investigación que determinó perjuicios para los productores locales frente al ingreso masivo de productos extranjeros.

China intensifica maniobras militares sobre Taiwán
Te puede interesar:

China intensifica maniobras militares sobre Taiwán

La nueva política arancelaria alcanza también a otros proveedores estratégicos como Brasil, Australia y Estados Unidos. Para el primer año de vigencia, las autoridades chinas asignaron a Brasil un cupo de 1,1 millones de toneladas anuales. Por su parte, Argentina contará con un límite equivalente a la mitad de esa cifra antes de la activación de la tasa impositiva adicional.

El mercado asiático representa el destino principal para la producción ganadera argentina con una dependencia estructural en la balanza comercial. Durante el primer semestre de 2025, el gigante oriental concentró más del 69% del volumen total de carne vacuna despachado desde los puertos argentinos. En momentos pico de la demanda, ese porcentaje alcanzó picos del 77,2% sobre el total de los embarques mensuales.

La medida ocurre en un contexto de alineamiento geopolítico del Gobierno nacional con la administración de Estados Unidos. Estos cambios en las reglas de juego obligan a las cámaras empresarias a reconfigurar la logística y buscar mercados alternativos de forma urgente. El gigante asiático aseguró que la transición busca "superar dificultades" internas y "no busca restringir el comercio normal" a pesar de la magnitud de los gravámenes.

Argentina exportó un récord de 931 mil toneladas de carne vacuna en 2024 y se consolidó como un actor central en el escenario global. El país aporta actualmente más del 20% del volumen total de proteína roja que ingresa a las góndolas chinas. La industria cárnica nacional funciona como una de las mayores fuentes de divisas genuinas y empleo para la economía local.

Las pymes acumulan diez trimestres consecutivos de caída por las importaciones chinas

En el ámbito local, las pequeñas y medianas empresas industriales argentinas atraviesan una crisis estructural al acumular diez trimestres consecutivos de caída en su nivel de actividad. Según el último estudio de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), el sector enfrenta un escenario crítico marcado por el deterioro del consumo interno y una presión récord de los productos importados, en su mayoría chinos.

El relevamiento, basado en una encuesta a 425 firmas entre fines de septiembre y octubre, revela que durante el tercer trimestre de 2025 la producción pyme se contrajo un 7,5% interanual. En términos acumulados, la baja alcanza el 4,1%, consolidando un ciclo recesivo que se profundizó en un marco de alta tensión cambiaria, financiera y climas electorales.

Un dato central es la pérdida de mercado frente a las importaciones, que alcanzó un máximo histórico del 37% de las empresas, la cifra más alta desde que se inició la serie en 2007. Entre las firmas afectadas, el 73,3% identificó a China como el principal origen de esta competencia, desplazando a Brasil como la mayor preocupación externa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Cómo fue el año económico de la gestión de Milei. 

"Nadie la vio": el año en el que la política salvó la economía de Javier Milei

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

El dólar oficial cerró 2025 a $1.480 en el Banco Nación.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de diciembre

Rating Cero

La noticia de la muerte de Isiah Whitlock Jr. la dio su representante en redes

Reconocido actor de series de televisión murió a los 71 años en Nueva York

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
play

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
play

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

El Hospital Alemán aseguró que Christian Petersen permanece clínicamente estable

Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, a casi tres semanas de su internación

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Hace 8 minutos
Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Hace 26 minutos
Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Hace 55 minutos
Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Hace 1 hora
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Hace 1 hora