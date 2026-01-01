En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro prometió reforzar el desarrollo militar en Venezuela

En medio del conflicto que mantiene con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que durante 2026 profundizará el desarrollo técnico y militar con el objetivo de consolidar una “independencia irreversible”.
“La patria está segura y protegida con la unión perfecta, con la fusión popular, militar, policial”, indicó el mandatario en su mensaje de fin de año.
En medio del conflicto que mantiene con Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que durante 2026 profundizará el desarrollo técnico y militar con el objetivo de consolidar una “independencia irreversible”.
En su discurso de fin de año, el mandatario proclamó a 2026 como el Año del Reto Admirable y sorprendió al incluir un pasaje en inglés. “The challenge admirable, 2026, victory forever, ya que me están viendo por allá”, expresó en alusión a Estados Unidos, país que mantiene desde agosto un despliegue naval en el Caribe y que recientemente anunció un bloqueo a buques que transporten petróleo venezolano.
“Será el año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la defensa de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales”, sostuvo Maduro. En ese sentido, remarcó que “la patria está segura y protegida con la unión perfecta, con la fusión popular, militar y policial”.
El jefe de Estado evaluó que 2025 fue “el año del consenso más amplio y firme” en la historia republicana del país. “Un consenso nacional para la vida, para la paz y para garantizar el futuro”, señaló.
Maduro también destacó lo que describió como una “consagración de la identidad nacional”, que, según dijo, se expresó con firmeza frente a las recientes “amenazas imperiales de despojo de nuestras riquezas”.
En el plano económico, el presidente aseguró que su gobierno avanza “con pasos firmes hacia una economía diversificada, productiva y exportadora”, con el propósito de dejar atrás el rentismo y la dependencia del petróleo.
Asimismo, volvió a referirse al impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos: “Estamos superando el cerco aplicado hace una década y hoy estamos en condiciones óptimas de enfrentar los nuevos desafíos con más preparación, más trabajo, más creatividad, más experiencia y la unión perfecta de un país que produce y trabaja”.