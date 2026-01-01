Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a esta popular plataforma de streaming y son un éxito en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en el año 2025 y ahora lo sigue haciendo, convirtiéndola en la más consumida del mundo entero.
En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa. Es un film de 2019 con mucha acción, intriga y fantasía, ideal para ver en familia o con amigos. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este año nuevo 2026.
Sinopsis de Pokémon: Detective Pikachu, la película que llegó a Netflix
Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable y ocurrente.
Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse, y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio mientras buscan pistas en las calles resplandecientes de Ryme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon conviven. En su búsqueda la pareja descubre un complot impactante que podría destruir la convivencia pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon.
Tráiler de Pokémon: Detective Pikachu
Embed - POKÉMON Detective Pikachu - Official Trailer #1