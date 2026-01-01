IR A
IR A

Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia

Un estreno de 2019 llegó a la popular plataforma de streaming para que disfruten en familia. En esta nota todos los detalles.

En este momento

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las películas y series que se suman a esta popular plataforma de streaming y son un éxito en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios aumentaron notoriamente en el año 2025 y ahora lo sigue haciendo, convirtiéndola en la más consumida del mundo entero.

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. 
Te puede interesar:

De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa. Es un film de 2019 con mucha acción, intriga y fantasía, ideal para ver en familia o con amigos. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este año nuevo 2026.

Sinopsis de Pokémon: Detective Pikachu, la película que llegó a Netflix

Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable y ocurrente.

Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse, y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio mientras buscan pistas en las calles resplandecientes de Ryme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon conviven. En su búsqueda la pareja descubre un complot impactante que podría destruir la convivencia pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon.

pokemonnn

Tráiler de Pokémon: Detective Pikachu

Embed - POKÉMON Detective Pikachu - Official Trailer #1

Reparto de Pokémon: Detective Pikachu

  • Ryan Reynolds como Detective Pikachu
  • Justice Smith como Tim Goodman
  • Kathryn Newton como Lucy Stevens
  • Bill Nighy como Howard Clifford
  • Rita Ora como Dr. Ann Laurent
  • Suki Waterhouse como Ms. Norman
  • Ikue tani como Pikachu
  • Diplo como DJ
pokemonn
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
play

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
play

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

La incorporación de este film al catálogo de Netflix invita a redescubrir una historia que equilibra comedia y emoción con gran sensibilidad. 
play

Lo nuevo en Netflix: esta película sobre una amistad que no conoce de edades fue furor en los 2000 y ahora está en streaming

La producción se distingue por una premisa tan original como incómoda: la fuerza del protagonista depende exclusivamente del dinero en efectivo que lleva encima. 
play

¿Qué pasaría si tu superpoder te quita dinero? Así es la premisa de la serie del momento de Netflix

últimas noticias

Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y juró sobre el Corán

Hace 27 minutos
Este lugar invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Turismo en Córdoba: el sendero que costea el río y permite ver sus playas doradas

Hace 38 minutos
Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Hace 43 minutos
Nació el primer bebé de 2026 en Argentina.

El primer bebé de 2026 en Argentina: en qué provincia nació y cómo se llama

Hace 1 hora
Más de 10.000 siguen sin luz en el AMBA.

Cortes de luz en el AMBA: más de 10.000 usuarios continúan sin servicio

Hace 1 hora