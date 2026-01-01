Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia Un estreno de 2019 llegó a la popular plataforma de streaming para que disfruten en familia. En esta nota todos los detalles. + Seguir en







En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Es un film de 2019 con mucha acción, intriga y fantasía, ideal para ver en familia o con amigos. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este año nuevo 2026.

Sinopsis de Pokémon: Detective Pikachu, la película que llegó a Netflix Cuando el gran detective privado Harry Goodman desaparece misteriosamente; Tim, su hijo de 21 años, debe averiguar qué sucedió. En la investigación lo ayuda el antiguo compañero Pokémon de Harry, el Detective Pikachu: un super detective adorable y ocurrente.

Tim y Pikachu se dan cuenta que increíblemente pueden comunicarse, y unen fuerzas en una aventura para develar el misterio mientras buscan pistas en las calles resplandecientes de Ryme City, una vasta metrópolis moderna donde los humanos y los Pokémon conviven. En su búsqueda la pareja descubre un complot impactante que podría destruir la convivencia pacífica y amenazar a todo el universo Pokémon.

pokemonnn Tráiler de Pokémon: Detective Pikachu Embed - POKÉMON Detective Pikachu - Official Trailer #1 Reparto de Pokémon: Detective Pikachu Ryan Reynolds como Detective Pikachu

como Detective Pikachu Justice Smith como Tim Goodman

como Tim Goodman Kathryn Newton como Lucy Stevens

como Lucy Stevens Bill Nighy como Howard Clifford

como Howard Clifford Rita Ora como Dr. Ann Laurent

como Dr. Ann Laurent Suki Waterhouse como Ms. Norman

como Ms. Norman Ikue tani como Pikachu

como Pikachu Diplo como DJ pokemonn