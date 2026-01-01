El papa León XIV brindó su primer discurso en Año Nuevo y pidió por el fin de las guerras El sumo pontífice llamó al cese de hostilidades en los conflictos ante sus fieles y marcó su acompañamiento a "las familias heridas por la violencia y el dolor". Por + Seguir en







El papa León XIV dio un discurso ante sus seguidores. X (@vaticannews_it)

El papa León XIV brindó su primer discurso de 2026 ante sus fieles y volvió a pedir el fin de las guerras en el mundo, en el marco de la Jornada Mundial de la Paz. Además, expuso su acompañamiento hacia "las familias heridas por la violencia y el dolor".

En su mensaje, el sumo pontífice llamó al cese de hostilidades en los conflictos y se dirigió a los familiares de las víctimas de las guerras: "Oremos todos juntos por la paz, sobre todo entre las naciones ensangrentadas por conflictos y miseria, pero también en nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor".

En tal sentido, se refirió a la situación de las diferentes poblaciones. "Mientras el ritmo de los meses se repite, el Señor nos invita a renovar nuestro tiempo, inaugurando finalmente una época de paz y amistad entre todos los pueblos", expresó.

León XIV El Papa saluda a los fieles congregados en la Plaza San Pedro en una audiencia general. Vatican News También llamó a "poder transformar los agravios en perdón, el dolor en consolación y los propósitos de virtud en obras buenas" y destacó el rol del ser supremo: "Dios se presenta desarmado y desarmante, desnudo, indefenso como un recién nacido en la cuna. Y esto para enseñarnos que el mundo no se salva afilando las espadas, juzgando, oprimiendo o eliminando a los hermanos, sino esforzándose por comprender, perdonar, liberar y acoger a todos".

"En este sentido, la fiesta de Navidad lleva hoy nuestra mirada a María, que fue la primera en sentir palpitar el corazón de Cristo. En el silencio de su seno virginal, el Verbo de la vida se anuncia como latido de gracia", agregó en esta línea.