1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Controles de alcoholemia en la Ciudad por Año Nuevo: 40 conductores dieron positivo

Fue en el marco de más de 5.000 pruebas realizadas en el territorio porteño. La tasa de incidencia cayó al 0,77% contra un 0,97% de promedio anual.

Por

La Ciudad realizó controles de alcoholemia por Año Nuevo.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Un total de 40 conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los festejos por Año Nuevo, lo que representa una baja en la incidencia en comparación con el promedio anual.

Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.
Te puede interesar:

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Las autoridades porteñas llevaron a cabo más de 5.000 pruebas de alcoholemia, de las cuales en 40 casos se superó el límite de alcohol en sangre permitido. De esta manera, la tasa de positividad cayó al 0,77% contra un 0,97% de la media del año.

En tal sentido, detallaron que 12 conductores registraron una marca mayor a 1 g/l, por lo que fueron inhabilitados para circular entre 4 meses y 2 años, mientras que 26 tuvieron una graduación de entre 0,5 g/l y 0,99 g/l y se les inhabilitó la licencia por entre 2 y 4 meses.

Control de alcoholemia CABA
La Ciudad realizó controles de alcoholemia por Año Nuevo.

La Ciudad realizó controles de alcoholemia por Año Nuevo.

El personal de la Dirección de Tránsito realizó una serie de test durante los últimos años, que marcaron una caída de la incidencia: 1,76% en 2020, 1,67% en 2021, 1,52% en 2022, 1,20% en 2023, 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025. En tanto, en el último año se llevaron adelante más de 490.000 controles.

En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires los límites son 0,5 g/l para conductores de autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante. Por otro lado, para los principiantes y conductores profesionales rige el alcohol cero.

Las multas por dar alcoholemia positivo en CABA

  • Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l: multa de entre $119.776,5 y $798.510, más la inhabilitación de la licencia de 2 a 4 meses. Si aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Se mantiene el acarreo de vehículo y la retención de la licencia de conducir.
  • Desde 1 gr/l en adelante: multa de $239.553 a $1.597.020, o 1 a 10 días de arresto, inhabilitación de la licencia de 4 meses a 2 años que no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.
  • En caso de negarse a someterse a un control de alcoholemia: multa de $798.510 y se remite el vehículo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se esperan un aumento de la temperatura en la Ciudad. 

El SAME asistió a 219 personas afectadas por la ola de calor

Jorge Macri brindó una conferencia desde la sede porteña de Uspallata. 
play

Jorge Macri presentó un plan de acción para enfrentar la ola de calor en la Ciudad

Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindaron detalles sobre el feriado de Año Nuevo.

Servicios en Año Nuevo: cómo funcionan los bancos, comercios y el transporte en la Ciudad

En la educación primaria y secundaria, se fusionaron más de 285 cursos.

Por el desplome de la natalidad, caen las inscripciones en escuelas y jardines de la Ciudad de Buenos Aires

El consumo en shoppings cayó durante el tercer trimestre de 2025.

Cayó el consumo en mayoristas y shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, pero remontó en supermercados

play

Ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y llega el alivio

Rating Cero

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán. 

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su biopic

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
play

Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. 
play

De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista

Residente y J Balvin juntos en una foto con un mensaje de reconciliación. 

J Balvin y Residente confirmaron su reconciliación: "Al final, siempre la razón la tiene el tiempo"

Andy Chango tuvo un 2025 con muchas repercusiones por su paso en MasterChef Celebrity.

Andy Chango reveló que aun vive con su expareja: "No nos da para pagar dos alquileres"

últimas noticias

El bar Le Constellation, escenario del voraz incendio que sacudió a Suiza en Año Nuevo.

Cuáles fueron las causas del feroz incendio en Suiza: murieron, al menos, 40 personas

Hace 11 minutos
Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y juró sobre el Corán

Hace 37 minutos
Este lugar invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Turismo en Córdoba: el sendero que costea el río y permite ver sus playas doradas

Hace 48 minutos
Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Hace 53 minutos
Nació el primer bebé de 2026 en Argentina.

El primer bebé de 2026 en Argentina: en qué provincia nació y cómo se llama

Hace 1 hora