Controles de alcoholemia en la Ciudad por Año Nuevo: 40 conductores dieron positivo Fue en el marco de más de 5.000 pruebas realizadas en el territorio porteño. La tasa de incidencia cayó al 0,77% contra un 0,97% de promedio anual.







La Ciudad realizó controles de alcoholemia por Año Nuevo. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Un total de 40 conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de los festejos por Año Nuevo, lo que representa una baja en la incidencia en comparación con el promedio anual.

Las autoridades porteñas llevaron a cabo más de 5.000 pruebas de alcoholemia, de las cuales en 40 casos se superó el límite de alcohol en sangre permitido. De esta manera, la tasa de positividad cayó al 0,77% contra un 0,97% de la media del año.

En tal sentido, detallaron que 12 conductores registraron una marca mayor a 1 g/l, por lo que fueron inhabilitados para circular entre 4 meses y 2 años, mientras que 26 tuvieron una graduación de entre 0,5 g/l y 0,99 g/l y se les inhabilitó la licencia por entre 2 y 4 meses.

Control de alcoholemia CABA La Ciudad realizó controles de alcoholemia por Año Nuevo. El personal de la Dirección de Tránsito realizó una serie de test durante los últimos años, que marcaron una caída de la incidencia: 1,76% en 2020, 1,67% en 2021, 1,52% en 2022, 1,20% en 2023, 1,16% en 2024 y 0,97% en 2025. En tanto, en el último año se llevaron adelante más de 490.000 controles.

En este marco, en la Ciudad de Buenos Aires los límites son 0,5 g/l para conductores de autos particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,5 g/l para su acompañante. Por otro lado, para los principiantes y conductores profesionales rige el alcohol cero.