China intensifica maniobras militares sobre Taiwán Pekín lanzó la "Misión Justicia-2025", un amplio despliegue de fuerzas aéreas, navales y terrestres alrededor de la isla, en respuesta al respaldo militar de Estados Unidos y a la presencia política japonesa en el territorio.







China puso en marcha la operación militar denominada “Misión Justicia-2025”, con ejercicios de gran escala en zonas aéreas y marítimas próximas a Taiwán. El despliegue incluye tropas terrestres, aviones de combate, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, en una señal de advertencia dirigida tanto al gobierno taiwanés como a sus aliados de Japón y Estados Unidos.

Las maniobras, que se extenderán hasta el martes, se desarrollan en siete áreas cercanas a la isla e incluyen detonaciones con fuego real. En paralelo, la Guardia Costera china anunció que desde este 29 de diciembre realizará patrullas de “aplicación integral de la ley” en aguas próximas a Taiwán y en los archipiélagos de Matsu y Wuqiu, bajo control del gobierno autónomo.

Desde el Comando del Teatro Oriental de Operaciones, el portavoz Shi Yi afirmó que los ejercicios constituyen una “acción legítima y necesaria” para preservar la soberanía y la unidad nacional, y los definió como una advertencia directa contra el independentismo taiwanés y la injerencia extranjera.

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China sostuvo que el apoyo militar externo a Taiwán incrementa el riesgo de una escalada en el estrecho. “Cualquier conducta que cruce las líneas rojas provocará una respuesta firme”, advirtió el portavoz Lin Jian.

Del lado taiwanés, el presidente William Lai reiteró su decisión de reforzar las capacidades defensivas de la isla y de elevar el costo de una eventual agresión. El Ministerio de Defensa de Taiwán activó un centro de respuesta y desplegó fuerzas para resguardar la seguridad y la soberanía del territorio.