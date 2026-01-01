1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El festejo de Lionel Scaloni por Año Nuevo: en una vereda de Pujato con su familia

El entrenador de la Selección argentina recibió el 2026 junto a sus allegados en su localidad natal y fue saludado en la calle por varios vecinos.

Por
Lionel Scaloni recibió 2026 en Pujato.

Lionel Scaloni recibió 2026 en Pujato.

AP

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, festejó Año Nuevo en Pujato, localidad santafesina de donde es oriundo, y fue saludado por distintas personas que lo observaron mientras se encontraba con sus familiares en medio de la celebración.

Este jugador debutó en la Selección argentina durante las Eliminatorias 2026.
Te puede interesar:

Scaloni lo convocó, brilló en Europa y ahora podría recalar en el fútbol sudamericano

En un video viralizado en las redes sociales, se observa a Scaloni sentado en una vereda de la localidad de Santa Fe frente a una mesa, mientras se realizaban los festejos por 2026. En ese momento, diferentes automovilistas lo saludaron con bocinazos y el DT, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, levantó un brazo.

Por lo pronto, la Selección argentina jugará el 27 de marzo su último partido oficial antes de la Copa del Mundo, ya que enfrentará a España en el estadio Lusail de Qatar por la Finalissima. Se trata del partido que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa de 2024. Sin embargo, se espera que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficialice una serie de partidos amistosos en el marco de la preparación por la cita mundialista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El entrenador italiano de 45 años había sido campeón del Mundial de Clubes hace seis meses.

Sorpresa en la Premier League: un jugador de la Selección argentina comenzó el 2026 sin entrenador

El seleccionado de fútbol gabonés en crisis. 

Escándalo: un Gobierno disolvió la Selección de fútbol tras el fracaso en la Copa África

Lionel Messi recibió el 2026.

El mensaje de Messi por el Año Nuevo: "Ojalá sea un año lleno de..."

Boca acelera la limpieza del plantel para 2026.

Boca pasa la escoba: tienen contrato, pero se tendrán que buscar club para 2026

Tras ser campeones con Platense, Orsi y Gómez asumieron en Newells.

Entrenadores de Primera División 2026: los equipos que cambiaron su DT y quiénes continúan en su cargo

Los grandes eventos deportivos del 2026.

Agenda deportiva 2026: un año de grandes emociones con el Mundial de fútbol como atracción principal

Rating Cero

Zaira Nara está en Punta del Este con Robert Strom. 

A los besos: Zaira Nara y el multimillonario Robert Strom confirmaron su romance en Punta del Este

Dirigida por Juan José Campanella y protagonizada por un elenco destacado encabezado por Ricardo Darín, Mercedes Morán y Eduardo Blanco, la película se estrenó en 2004 y mantiene una vigencia notable
play

Esta famosa película argentina ideal para ver en las fiestas llegó a Netflix: de cual se trata

Cierra la trilogía basada en las novelas de James Dashner.
play

Esta es la tercera película de una saga que triunfó y ahora llegó a Netflix: de cuál se trata

Ahora, llegó a la gran N roja, un clásico argentino de 2004, se trata de Luna de Avellaneda, una película que fue furor en cines en su momento y ahora lo es en este sitio web. 
play

Luna de Avellaneda está en Netflix y es ideal para ver en las noches de verano: cuál es la historia que emociona a todos

Maxi López compartió fotos junto a su hijo recién nacido, Lando.

Maxi López mostró fotos de su hijo recién nacido, Lando, y anunció su retiro de las redes sociales

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

últimas noticias

Bolsonaro, internado por una hernia inguinal y luego por un procedimiento contra recurrentes crisis de hipo.

La Corte Suprema de Brasil volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Bolsonaro

Hace 17 minutos
Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Medios británicos incluyeron a Javier Milei entre las figuras globales más influyentes de 2025

Hace 18 minutos
Lai Ching-te, presidente de Taiwán.

Taiwán ratificó la defensa de su soberanía ante las "ambiciones expansionistas" de China

Hace 36 minutos
Yésica Loreley Quevedo tiene un emprendimiento de colchonetas. 

Quién es la mujer que mató a un peatón en Nordelta: yoga, redes sociales y una fianza polémica

Hace 42 minutos
El exministro de Economía tiene 79 años.

Cavallo y una advertencia al Gobierno para el 2026: "No dormirse en los laureles"

Hace 51 minutos