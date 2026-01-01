El festejo de Lionel Scaloni por Año Nuevo: en una vereda de Pujato con su familia El entrenador de la Selección argentina recibió el 2026 junto a sus allegados en su localidad natal y fue saludado en la calle por varios vecinos. Por + Seguir en







Lionel Scaloni recibió 2026 en Pujato. AP

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, festejó Año Nuevo en Pujato, localidad santafesina de donde es oriundo, y fue saludado por distintas personas que lo observaron mientras se encontraba con sus familiares en medio de la celebración.

En un video viralizado en las redes sociales, se observa a Scaloni sentado en una vereda de la localidad de Santa Fe frente a una mesa, mientras se realizaban los festejos por 2026. En ese momento, diferentes automovilistas lo saludaron con bocinazos y el DT, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, levantó un brazo.