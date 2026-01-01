El festejo de Lionel Scaloni por Año Nuevo: en una vereda de Pujato con su familia

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, festejó Año Nuevo en Pujato, localidad santafesina de donde es oriundo, y fue saludado por distintas personas que lo observaron mientras se encontraba con sus familiares en medio de la celebración.
En un video viralizado en las redes sociales, se observa a Scaloni sentado en una vereda de la localidad de Santa Fe frente a una mesa, mientras se realizaban los festejos por 2026. En ese momento, diferentes automovilistas lo saludaron con bocinazos y el DT, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, levantó un brazo.
El entrenador de 47 años afrontará un año especial, ya que del 11 de junio al 19 de julio se llevará adelante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde la albiceleste buscará defender el título de Qatar 2022 y obtener el bicampeonato del mundo.
Por lo pronto, la Selección argentina jugará el 27 de marzo su último partido oficial antes de la Copa del Mundo, ya que enfrentará a España en el estadio Lusail de Qatar por la Finalissima. Se trata del partido que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa de 2024. Sin embargo, se espera que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficialice una serie de partidos amistosos en el marco de la preparación por la cita mundialista.