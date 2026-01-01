Tragedia en Suiza: decenas de muertos en un incendio en plena fiesta de Año Nuevo

La Policía local calcula que serían alrededor de 40 los fallecidos y 100 heridos. Descartaron que se haya tratado de un atentado y temen que algunos turistas extranjeros estén entre los afectados.

Un incendio de gran magnitud provocó una tragedia durante una fiesta de Año Nuevo en un bar en Suiza y dejó un saldo de decenas de personas fallecidas y cerca de 100 heridos , varios de ellos en estado crítico.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y juró sobre el Corán

En una conferencia de prensa, la policía confirmó que el siniestro causó “decenas de muertos” y estuvo acompañado por una explosión. “Varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas” , señalaron las autoridades en un comunicado, en el que calificaron el episodio como “grave”. La identificación de las víctimas se vio dificultada por la severidad de las quemaduras, por lo que se sigue trabajando en ello.

De acuerdo con versiones de medios locales, el fuego se habría iniciado en el subsuelo del local tras el uso de pirotecnia durante un concierto . El hecho fue descripto como “una catástrofe sin precedentes” en esta exclusiva estación de esquí, considerada entre las más prestigiosas de Europa.

“Escuchamos una explosión cerca de la 1.30 de la madrugada, que no se parecía en nada a fuegos artificiales. Después llegaron los helicópteros, los bomberos y las ambulancias. La detonación sacudió todo el edificio lindero y el que estaba sobre el bar”, relató un vecino, Jeoffroy d’Amecourt, en declaraciones a la televisión pública RTS.

La Fiscalía descartó por el momento la hipótesis de un atentado terrorista y aseguró que la investigación apunta a un hecho accidental. La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, explicó que se trató de un incendio que derivó en una conflagración generalizada. En la misma línea, el comandante de la policía local, Frédéric Gisler, precisó que “la explosión fue consecuencia del incendio, y no al revés”.

“Se están desplegando importantes recursos para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias lo antes posible”, indicó la fiscal, aunque advirtió: “Lamento mucho repetirlo, pero estamos en una fase muy temprana de la investigación. Esto llevará mucho tiempo y los expertos solo podrán intervenir cuando el recinto esté asegurado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeccanChronicle/status/2006624559194320917&partner=&hide_thread=false #Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Un vecino contó al diario 24 heures que “la fiesta estaba en su punto máximo” cuando se desató el fuego. “La música sonaba fuerte y el champán corría sin parar”, recordó.

Un hombre de unos 30 años que llegó al lugar minutos después describió una escena desoladora: una densa columna de humo negro saliendo del bar, personas envueltas en llamas, gritos, heridos desmayados y cuerpos tendidos en el suelo, ya sin vida. Otros testigos relataron que decenas de jóvenes, en estado de shock, buscaban desesperadamente a sus amigos.

“Todo era pánico. Gente traumatizada, llorando, caminando sin rumbo. Una escena surrealista”, expresó una adolescente habitué del local. Otro vecino agregó: “Escuchamos helicópteros durante toda la noche”. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos qué estaba pasando. Después vimos el humo. Es terrible, porque mucha gente joven suele ir a ese bar”, concluyó.