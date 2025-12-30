Brasil alcanzó el nivel de desempleo más bajo en los últimos 13 años: creó 492 mil puestos de trabajo Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística reflejaron una baja del 0,2% del índice durante el trimestre septiembre-noviembre, respecto al mismo periodo previo. En la comparación interanual también hubo una caída de 0,9%. Por + Seguir en







El gobierno de Lula creó casí 500 mil puestos de trabajo.

La tasa de desempleo cayó al 5,2% y alcanzó su nivel más bajo desde 2012. Así los reflejan los datos brindados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) reflejaron una nueva baja del 0,2% del índice para el trimestre septiembre-noviembre, y una caída del 0.9% en su comparación interanual.

Por su parte, en dicho trimestre se crearon 492 mil puestos de trabajo en su mayoría pertenecientes a la administración pública y los servicios sociales, según datos estadísticos publicados este martes.

En ese marco, la desocupación refleja la cifra es la más baja en la serie histórica iniciada en 2012 por el IBGE, en medio de un mercado laboral que pone resistencia a los aranceles estadounidenses de hasta 50% a varios productos brasileños, que estuvieron en vigor desde el 6 de agosto hasta mediados de noviembre.

Lula da Silva Lula da Silva buscará en 2026 la reelección de la presidencia en Brasil. El 69% de la población de Brasil cree que estará mejor en 2026 De cara al comienzo de 2026, los brasileros esperan el nuevo año llenos de optimismo: el 69% de la población considera que su situación personal mejorará respecto a 2025. Esto muestra un incremento significativo respecto al estudio realizado en 2024, cuando el 60% de los entrevistados esperaba una mejora en la situación personal en el año.

Se trata de una encuesta realizada por el instituto Datafolha que tradicionalmente mide el nivel de ilusión a nivel general para el país a finales de año: el 60% de los relevados cree que 2026 será un mejor año para Brasil, 10 puntos porcentuales más que la encuestas del año anterior. También se trata de una importante mejora en comparación con 2025, frente al 47 por ciento registrado en la encuesta anterior.