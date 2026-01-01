Un repaso por los estrenos más relevantes del año, con el regreso de varias sagas, megaproducciones y la vuelta de títulos históricos.

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terminó el 2025, un gran año para las películas. Algunos estrenos se destacaron en la taquilla, otros tuvieron elencos de renombre, se continuaron sagas queridísimas y algunas producciones regresaron a la pantalla grande tras años de ausencia.

Ahora comienza el 2026, que viene repleto de estrenos de cine con un amplio abanico de opciones para todos los gustos. ¿Cuáles son los más esperados?

Dirigida por Josh Safdie, esta película del 2025 que llega a la Argentina en 2026 es uno de los estrenos que más hype tiene. ¿Cómo puede una biopic de un jugador de tenis estadounidense ser una de las más esperadas del año? Simplemente, por su increíble campaña de marketing que hace su protagonista, Timothée Chalamet: desde chaquetas en colaboración con Nahmias, que no hay famoso que no use, hasta una intervención en la Sphere de Las Vegas, donde hizo la promoción desde las alturas. Además, Chalamet ya dejó en claro que quiere su Oscar por el compromiso que tuvo con este papel, por lo que las expectativas son gigantes… ¿Logrará estar a la altura?

Sinopsis: ambientada en el mundo del tenis de mesa de los años 50, la historia sigue a Marty Mauser (Timothée Chalamet), un joven soñador que decide ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio. Basada en una historia real, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención.

Exterminio: El templo de huesos

exterminio: el templo de los huesos

La película de terror postapocalíptico dirigida por Nia DaCosta retoma los eventos ocurridos en Exterminio: La evolución (2025), uno de los más grandes estrenos del año pasado que se filmó consecutivamente con esta producción. La misma vuelve con los actores de la entrega anterior: Alfie Williams, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Aaron Taylor-Johnson, entre otros. Y a primera vista promete mucha más tensión que su antecesora.

Sinopsis: Tras los acontecimientos de la primera película, Spike se une a la banda de asesinos acrobáticos de Sir Jimmy Crystal en una Inglaterra postapocalíptica devastada por el virus de la Furia. Mientras tanto, el Dr. Ian Kelson hace un descubrimiento mortal que podría cambiar el mundo.

Fecha de estreno: 15 de enero.

La virgen de la tosquera

La virgen de la tosquera

Dirigida por Laura Casabé y con un guion de Benjamín Naishtat basado en dos cuentos de Mariana Enríquez, “El carrito” y “La virgen de la tosquera”, esta película tuvo su paso por el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) y cosechó varios premios internacionales. Ahora, oficialmente llega a todos los cines.

Sinopsis: Natalia, Mariela y Josefina son amigas inseparables, locamente enamoradas de Diego, un amigo de la infancia. En el conflictivo verano de 2001 aparece Silvia, mundana y mayor, que lo cautiva. Entonces Natalia pide ayuda a su abuela, que la adentrará en el reino de los hechizos y la magia negra.

Fecha de estreno: 15 de enero.

Hamnet

Paul Mescal

Chloé Zhao regresa para sentarse en la silla de directora luego de conquistar al público con Nomadland (2020), road movie que ganó a Mejor Película en los Oscar, y Eternals (2021), donde se metió en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esta vez, con un elenco encabezado por Jessie Buckley, Paul Mescal y Joe Alwyn, se meterá en la historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.

Sinopsis: narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Una historia humana y desgarradora como telón de fondo para la creación de la obra de Shakespeare, Hamlet.

Fecha de estreno: 22 de enero.

¡Ayuda!

Send help

Sam Raimi no sólo es conocido por dirigir la icónica trilogía de Spider-Man, sino también por la entrega de títulos terroríficos que se volvieron queridísimos: El despertar del diablo (1981) y Arrástrame al infierno (2009). Es por eso que en este 2026 vuelve con más terror para sus fieles fanáticos, con Rachel McAdams y Dylan O’Brien en el reparto.

Sinopsis: una empleada y su insoportable jefe sobreviven a un accidente aéreo en una isla desierta. Ella, con habilidades de supervivencia, se convierte en la única esperanza de su jefe para mantenerse con vida en este entorno hostil.

Fecha de estreno: 29 de enero.

Cumbres borrascosas

Cumbres borrascosas

Dirigida por Emerald Fennell, esta película es una de las más esperadas del año no sólo porque está basada en la clásica novela homónima de 1874 de Emily Brontë, sino también por la inesperada dupla que presentaron: Margot Robbie y Jacob Elordi estarán juntos en pantalla para subir la temperatura en las salas. Ideal para verla en San Valentín.

Sinopsis: una historia de amor con los páramos de Yorkshire como telón de fondo, que explora la intensa y destructiva relación entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.

Fecha de estreno: 12 de febrero.

Scream 7

Scream Netflix Un clásico del cine de terror que está en Netflix para disfrutar en su reversión del 2022

Vuelve la reconocida saga que empezó en 1996 y que se convirtió en un ícono del cine, de la mano de Kevin Williamson en la dirección. Ahora, con su nuevo elenco y el regreso de algunos rostros más conocidos, llega la séptima entrega a los cines.

Sinopsis: cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija (Isabel May) en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.

Fecha de estreno: 26 de febrero.

¡La novia!

La novia

Adaptada de Frankenstein novela de Mary Shelley lanzada en 1818, la historia dirigida por Maggie Gyllenhaal reúne a varias figuras entre las que se encuentran Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz.

Sinopsis: en el Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda al Dr. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical. Remake de La novia de Frankenstein.

Fecha de estreno: 05 de marzo.

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Peaky blinders: pelicula

Dirigida por Tom Harper, esta producción es una de las más esperadas por los amantes de la serie televisiva británica protagonizada por Cillian Murphy, actor que inmortalizó al personaje de Tommy Shelby. Esta película llega unos años después del final de su entrega original y retoma la historia cuatro años después… ¿Logrará ser igual de aclamada que su serie?

Sinopsis: durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se ve envuelto en misiones secretas de guerra, enfrentándose a nuevas amenazas mientras lidia con su pasado y con los crecientes riesgos para el país.

Fecha de estreno: 19 de marzo.

The Super Mario Galaxy Movie

The super mario galaxy movie

Luego de la exitosa The Super Mario Bros. Movie (2023), Universal Pictures decidió redoblar la apuesta con una continuación, nuevamente con Aaron Horvath y Michael Jelenic en la dirección, y con la vuelta de su elenco de estrellas: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day y Jack Black.

Sinopsis: la película tiene lugar después de los acontecimientos de la primera, en la que dos hermanos, Mario y Luigi, y la princesa Peach emprenden una aventura hasta los confines del espacio y a través de la galaxia.

Fecha de estreno: 02 de abril.

El diablo viste a la moda 2

Meryl Streep Anne Hathaway The Devil Wears Prada 2 El diablo viste a la moda 2 20th Century Studios

Dirigida nuevamente por David Frenkel, vuelve una de las películas más icónicas de los 2000 que convirtió a Miranda Priestly como una figura inolvidable de la cultura pop. Ahora retoman la historia con su increíble reparto original: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Tracie Thoms, Tibor Feldman y Stanley Tucci.

Sinopsis: sigue la lucha de Miranda Priestly contra Emily Charlton, su ex asistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos por publicidad en medio de la decadencia de los medios impresos y Miranda se acerca a la jubilación.

Fecha de estreno: 30 de abril.

Amarga Navidad

Amarga Navidad

Luego de probar hacer una película en inglés con La habitación de al lado (2024), Pedro Almodóvar vuelve a los cines con una historia filmada en España y en su idioma nativo. Y con un elenco de lujo: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez.

Sinopsis: Elsa, directora de publicidad, atraviesa la muerte de su madre refugiándose en el trabajo hasta que una crisis de pánico la obliga a frenar. Junto a una amiga viaja a Lanzarote en busca de distancia y descanso, mientras su pareja permanece en Madrid. La historia entrelaza este proceso de duelo con una narrativa que cruza ficción y realidad.

Sin fecha de estreno anunciada para Argentina de momento.

Mortal Kombat 2

Mortal Kombat Karl Urban Warner Bros.

La película de 2021 tuvo tanta buena recepción que habrá una continuación. Dirigida por Simon McQuoid, esta entrega que inicialmente iba a estrenarse en octubre de 2025 finalmente se pasó para el calendario de 2026, no por complicaciones en la producción, sino simplemente por una cuestión estratégica.

Sinopsis: Los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores.

Fecha de estreno: 07 de mayo.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Star Wars 2026

Con Jon Favreau en la dirección, el increíble universo galáctico sigue expandiéndose y tendrá el regreso de Pedro Pascal en el papel de Din Djarin, como así también el de su famoso compañero Grogu, conocido popularmente como Baby Yoda.

Sinopsis: el cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano y su joven aprendiz.

Fecha de estreno: 21 de mayo.

Scary Movie 6

Scary Movie 6 Marlon Wayans Redes sociales

Dirigida por Michael Tiddes, la icónica saga de humor negro vuelve tras 12 años de ausencia, nuevamente de la mano de los hermanos Wayans junto a Anna Faris, Regina Hall, Cheri Oteri y Chris Elliott.

Si bien de momento no hay sinopsis oficial, los rumores apuntan a que esta nueva entrega incluya parodias de las nuevas de Scream, Longlegs (2024), ¡Huye! (2017), Hereje (2024) y hasta Pecadores (2025).

Fecha de estreno: 11 de junio.

El día de la revelación

El día de la revelación

Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción y a explorar el terreno de los extraterrestres. Esta vez, con Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes en el reparto.

De momento no hay sinopsis oficial, pero el primer avance muestra una apuesta totalmente misteriosa y tensa, donde una presentadora del clima es poseída por una fuerza desconocida, detonante de una revelación que parece que cambiará a toda una humanidad.

Fecha de estreno: 11 de junio.

Toy Story 5

toy story 5

Dirigida por Andrew Stanton, esta nueva entrega retoma la clásica historia de Disney/Pixar que empezó en 1995 y que está más viva que nunca. Ahora, los juguetes ya pasan a un segundo plano debido al avance de la tecnología. Y eso mismo que sucede en la realidad es lo que se verá plasmado en esta continuación.

Sinopsis: el trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se complica exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego.

Fecha de estreno: 18 de junio.

Supergirl

Supergirl

El universo de Superman sigue expandiéndose. Con el reinicio del universo cinematográfico de DC, ahora conocido como Universo DC (DCU), la película planea mostrar el regreso de la superheroína tras el paso del nuevo Superman por el cine.

Sinopsis: Supergirl (Milly Alcock) se ve obligada a colaborar con un compañero inesperado cuando un enemigo despiadado aparece sin avisar. Exacto, obligada. Nada de vocación heroica, ni traje recién planchado al estilo de su primo Clark.

Fecha de estreno: 25 de junio.

La odisea

Matt-Damon-La-Odisea Redes Sociales

Luego de la gran Oppenheimer (2023), película que cosechó numerosos premios -entre ellos el de Mejor Película en los Oscar- vuelve su director, uno de los más aclamados. Christopher Nolan se carga al hombro otro ambicioso proyecto que tiene un elenco de lujo: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Benny Safdie, Mia Goth, entre otros.

Sinopsis: una epopeya mitológica que sigue la historia de Odiseo y su largo viaje a casa, de 10 años de duración, tras la guerra de Troya.

Fecha de estreno: 16 de julio.

Spider-Man: Brand New Day

Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel Redes sociales

Llega una cuarta entrega del hombre arácnido. Con Destin Cretton en la silla de director y Tom Holland nuevamente a la cabeza del reparto, la producción retomará la historia de Peter Parker… aunque parece que no será una continuación como tal, sino “un nuevo capítulo”, tal como lo confirmó su protagonista.

La trama todavía no está revelada, pero promete sumar a figuras del Universo Cinematográfico de Marvel como Mark Ruffalo y Jon Bernthal, junto a la incorporación de Sadie Sink, la icónica Max de la serie de Netflix, Stranger Things.

Fecha de estreno: 30 de julio.

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha

Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha

Adaptada de la novela de Suzanne Collins, y dirigida por Francis Lawrence, regresa una de las sagas más icónicas del género de ciencia ficción y aventura, pero esta vez, con un condimento especial para los fanáticos: la vuelta de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

Sinopsis: la película explora Panem 24 años antes de la saga de Katniss, comenzando en la mañana de la siega de los 50º Juegos del Hambre, donde participa un joven Haymitch Abernathy.

Fecha de estreno: 19 de noviembre.

Avengers: Doomsday

Avengers Doomsday El estudio se encuentra completamente inmerso en el rodaje de la quinta película de 'Vengadores'. Marvel

Se expande otra vez el Universo Cinematográfico de Marvel y con esta entrega, ya se confirmó que regresan personajes inolvidables de las entregas originales, como los de Thor (Chris Hemsworth) y Steve Rogers/Capitán América (Chris Evans). Además, Robert Downey Jr. abandona el traje del fallecido Iron Man y regresa en el papel de Doctor Doom.

Se trata de la primera de las dos películas de Los Vengadores para la Fase 6 del UCM. Si bien de momento se desconoce la trama, por los cómics en los que se inspira, la historia sigue al Doctor Doom emergiendo como la mayor amenaza del Multiverso. Para ello, los Avengers, junto a los Cuatro Fantásticos y otros héroes clave, deberán unirse por primera vez para enfrentar el conflicto.

Fecha de estreno: 17 de diciembre.

Dune: Parte 3

Dune 2 trailer warner

Con Denis Villeneuve nuevamente en la silla de director y Timothée Chalamet a la cabeza del reparto, esta película de ciencia ficción, adaptada del libro “El Mesías de Dune”, regresa para ponerle fin a esta historia.

Sinopsis: Doce años después de su victoria, Paul Atreides se enfrenta a una conspiración para derrocarlo y acabar con su dinastía mediante un atentado nuclear en el que resulta gravemente herido. Sin embargo, gracias a sus habilidades psíquicas, Paul aún puede ver, y también se entera de que su amada Chani está embarazada de gemelos, pero su vida corre peligro porque la princesa Irulan, celosa de su amor, le ha suministrado veneno.

Fecha de estreno: 17 de diciembre.