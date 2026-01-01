La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su biopic Tras el furor de la serie Envidiosa, la actriz se embarca en una nueva producción de Netflix que promete ser un éxito. + Seguir en







La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán. Redes Sociales

La serie sobre "La One" es uno de los lanzamientos más esperados y ya genera gran repercusión en redes.

Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione interpretarán a Moria en diferentes etapas de su vida.

Las imágenes de Siciliani caracterizada como Moria en su juventud revolucionaron las redes sociales.

La trama recorrerá desde sus inicios hasta su consagración, incluyendo a figuras como Susana Giménez y Olmedo. En los últimos años se hicieron biopic de distintos personajes que marcaron la historia argentina. Se podría decir que hasta se puso de moda realizar este tipo de producciones. Pero faltaba la de una de las figuras más icónicas del espectáculo: Moria Casán. Para la producción, se eligió a una de las actrices del momento, Griselda Siciliani, quien tuvo una fuerte trasformación para su papel.

Desde que se anunció que "La One" tendrá la película de su vida, se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados en Netflix, revolucionando las redes sociales con miles de comentarios sobre el tema. Recientemente, se volvió a avivar la conversación digital con la difusión de las primeras imágenes del rodaje donde se la puede ver a Siciliani caracterizada como Casán algunas décadas atrás.

La actriz argentina se encuentra en un gran momento de su carrera gracias al éxito de la serie Envidiosa. Tras interpretar a Zulema en la serie sobre el expresidente Menem, se anima a un nuevo desafío. En esta oportunidad, se la puede ver caracterizada con maquillaje y vestuarios extravagantes, que aluden a los años dorados de la diva cuando estaba de show en show y era portada de todas las revistas.

Griselda como Moria Casán Las otras mujeres que se pondrán en la piel de una de las figuras del espectáculo más icónicas del país son Cecilia Roth y, su propia hija, Sofía Gala Castiglione. De esta manera se conforma el tridente para representar las distintas etapas de su vida.

Cuándo se estrena la biopic de Moria Casán La biopic está dirigida y escrita por Javier Van de Couter, responsable este año de la adaptación de Tesis sobre una domesticación, y producida por About Entertainment, la productora del ganador del Oscar Armando Bo.