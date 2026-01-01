La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su biopic

IR A
En los últimos años se hicieron biopic de distintos personajes que marcaron la historia argentina. Se podría decir que hasta se puso de moda realizar este tipo de producciones. Pero faltaba la de una de las figuras más icónicas del espectáculo: Moria Casán. Para la producción, se eligió a una de las actrices del momento, Griselda Siciliani, quien tuvo una fuerte trasformación para su papel.

Te puede interesar:

Desde que se anunció que "La One" tendrá la película de su vida, se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados en Netflix, revolucionando las redes sociales con miles de comentarios sobre el tema. Recientemente, se volvió a avivar la conversación digital con la difusión de las primeras imágenes del rodaje donde se la puede ver a Siciliani caracterizada como Casán algunas décadas atrás.

La actriz argentina se encuentra en un gran momento de su carrera gracias al éxito de la serie Envidiosa. Tras interpretar a Zulema en la serie sobre el expresidente Menem, se anima a un nuevo desafío. En esta oportunidad, se la puede ver caracterizada con maquillaje y vestuarios extravagantes, que aluden a los años dorados de la diva cuando estaba de show en show y era portada de todas las revistas.

Griselda como Moria Casán

Las otras mujeres que se pondrán en la piel de una de las figuras del espectáculo más icónicas del país son Cecilia Roth y, su propia hija, Sofía Gala Castiglione. De esta manera se conforma el tridente para representar las distintas etapas de su vida.

Cuándo se estrena la biopic de Moria Casán

La biopic está dirigida y escrita por Javier Van de Couter, responsable este año de la adaptación de Tesis sobre una domesticación, y producida por About Entertainment, la productora del ganador del Oscar Armando Bo.

La película repasará la vida de la diva desde sus inicios hasta su consagración como ícono de la televisión nacional. Para poder narrar los hechos, indefectiblemente parecerán representadas otras figuras emblemáticas de la época, y parte de la vida de Moria, como Mario Castiglione quien será interpretado por Marco Antonio Caponi; también estarán las representaciones de Jorge Porcel y Alberto Olmedo. Y por supuesto, otra diva de la televisión argentina Susana Giménez, interpretada por Micaela Riera.

Cecilia Roth Biopic Moria Casan
Cecilia Roth como Moria Casán en la biopic que se estrenará en Netflix.

Cecilia Roth como Moria Casán en la biopic que se estrenará en Netflix.

No cabe duda que es una de las producciones más importantes de 2026. La información revelada hasta el momento indica que la fecha tentativa de estreno sería el 16 de agosto, día del cumpleaños de Moria. De esta manera, la diva celebraría sus 80 años con el lanzamiento de su biopic en una de las plataformas de streaming más vistas.

