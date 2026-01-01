Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes.
El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores de todo el planeta han aumentado notoriamente, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.
Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siento todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. Con un elenco excepcional, de actrices muy reconocidas en el mundo del cine, es un entretenimiento garantizado que no te podés perder este año nuevo. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas próximamente.
Sinopsis de Pequeñas grandes amigas, la película que llegó a Netflix
Molly Gunn (Brittany Murphy) es la despreocupada hija de una vieja leyenda del rock, y una chica siempre presente en la escena social de Manhattan. Pero cuando su abogado huye robándole toda la herencia y dejándola sin dinero, Molly tiene que dedicarse a algo que nunca pensó que tendría que hacer: conseguir un trabajo.
Así, Molly se convierte en la niñera de Ray (Dakota Fanning), una precoz y madura niña de 8 años emocionalmente distanciada de su madre Roma (Heather Locklear), una ejecutiva muy ocupada. Molly y Ray no tendrán unos inicios muy cordiales, pero juntas aprenderán mucho la una de la otra y descubrirán la amistad que sólo surge entre almas solitarias.