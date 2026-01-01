De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista Un estreno estadounidense que fue furor en el 2003 ahora está disponible en la gran N roja. + Seguir en







Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes.

Sinopsis de Pequeñas grandes amigas, la película que llegó a Netflix Molly Gunn (Brittany Murphy) es la despreocupada hija de una vieja leyenda del rock, y una chica siempre presente en la escena social de Manhattan. Pero cuando su abogado huye robándole toda la herencia y dejándola sin dinero, Molly tiene que dedicarse a algo que nunca pensó que tendría que hacer: conseguir un trabajo.

Así, Molly se convierte en la niñera de Ray (Dakota Fanning), una precoz y madura niña de 8 años emocionalmente distanciada de su madre Roma (Heather Locklear), una ejecutiva muy ocupada. Molly y Ray no tendrán unos inicios muy cordiales, pero juntas aprenderán mucho la una de la otra y descubrirán la amistad que sólo surge entre almas solitarias.

dakota Tráiler de Pequeñas grandes amigas Embed - Pequeñas grandes amigas (2003) Reparto de Pequeñas grandes amigas Dakota Fanning como Ray Schleine

como Ray Schleine Brittany Murphy como Molly Gunn

como Molly Gunn Heather Locklear como Roma Schleine

como Roma Schleine Jesse Spencer como Neal Fox

como Neal Fox Fisher Stevens como une personne

como une personne Marley Shelton como Ingrid

como Ingrid Donald Faison como Huey

como Huey Austin Pendleton como Sr. Mc Conkey pequeñas