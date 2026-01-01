IR A
De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista

Un estreno estadounidense que fue furor en el 2003 ahora está disponible en la gran N roja.

Ahora

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más los estrenos que se suman a esta popular plataforma de streaming y hacen furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores de todo el planeta han aumentado notoriamente, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial.

Sinopsis de Pequeñas grandes amigas, la película que llegó a Netflix

Molly Gunn (Brittany Murphy) es la despreocupada hija de una vieja leyenda del rock, y una chica siempre presente en la escena social de Manhattan. Pero cuando su abogado huye robándole toda la herencia y dejándola sin dinero, Molly tiene que dedicarse a algo que nunca pensó que tendría que hacer: conseguir un trabajo.

Así, Molly se convierte en la niñera de Ray (Dakota Fanning), una precoz y madura niña de 8 años emocionalmente distanciada de su madre Roma (Heather Locklear), una ejecutiva muy ocupada. Molly y Ray no tendrán unos inicios muy cordiales, pero juntas aprenderán mucho la una de la otra y descubrirán la amistad que sólo surge entre almas solitarias.

Tráiler de Pequeñas grandes amigas

Reparto de Pequeñas grandes amigas

  • Dakota Fanning como Ray Schleine
  • Brittany Murphy como Molly Gunn
  • Heather Locklear como Roma Schleine
  • Jesse Spencer como Neal Fox
  • Fisher Stevens como une personne
  • Marley Shelton como Ingrid
  • Donald Faison como Huey
  • Austin Pendleton como Sr. Mc Conkey
