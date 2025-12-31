Reconocido actor de series de televisión murió a los 71 años en Nueva York

El artista por su papel en The Wire, entre otros, falleció tras una breve enfermedad que no fue detallada. “Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona”, señaló el representante, quien confirmó la triste noticia.

El mundo del espectáculo en Estados Unidos está de luto luego que confirmaran la muerte del reconocido actor Isiah Whitlock Jr. , a los 71 años en la ciudad de Nueva York.

La noticia la dio a conocer el representante del actor, reconocido por su trabajo en aclamadas series de televisión como The Wire o Veep, como en el cine, a través de una publicación en las redes sociales.

“Con profunda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Quienes lo conocieron, lo amaron” , expresó Brian Liebman en Instagram junto a una imagen de ambos y lo definió como “un actor brillante y una persona aún mejor”.

Por otra parte, Liebman aseguró que Whitlock murió “en paz” luego de atravesar una breve enfermedad, cuyos detalles no se dieron a conocer, en declaraciones a la revista Deadline.

Isiah Whitlock Jr . nació el 14 de septiembre de 1954 en South Bend, Indiana. Comenzó a dar sus primeros pasos en televisión con una participación en la serie Cagney & Lacey, en el año 1987, trabajo que marcó el inicio de una extensa carrera para el actor en la industria audiovisual.

Gracias al gran vínculo que forjó con el director Spike Lee, supo trabajar en films como Ella me odia, La última noche, Verano en Red Hook, Chi-Raq, BlacKkKlansman y 5 Sangres. Estas participaciones consolidaron su presencia dentro del cine contemporáneo estadounidense.

Sin embargo, Whitlock alcanzó una popularidad masiva gracias a su papel del senador estatal de Maryland Clay Davis en la serie The Wire, producida por HBO. El personaje, retratado como un político corrupto, se convirtió en uno de los más recordados de la ficción creada por David Simon. Además, el actor tuvo participaciones destacadas en otras series de televisión como Veep, también de HBO; Su señoría, La residencia y tuvo breve participaciones en algunos episodios de La ley y el orden.

En el cine, también estuvo en Uno de los nuestros, dirigida por Martin Scorsese; Retratos de Abril y Oso intoxicado. E incluso, le puso voz a personajes en producciones animadas como Cars 3 y Lightyear.