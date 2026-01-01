El mensaje de Lionel Messi por el Año Nuevo: "Ojalá sea un año lleno de..." Sin looks extravagantes, el capitán de la Selección compartió una foto del festejo familiar junto a su esposa Antonela, y sus hijos Mateo, Ciro y Thiago. Por + Seguir en







Lionel Messi recibió el 2026.

Lionel Messi comenzó el año 2026 celebrando en su casa de Rosario, en Argentina. Después de haber pasado la Navidad junto a su familia, aprovechó el receso deportivo para disfrutar del fin de año bien acompañado.

Durante las primeras horas del 2026, el capitán de la Selección compartió una foto en la que se puede ver parte del festejo familiar junto a su esposa Antonela y también junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. El texto fue breve, pero potente: “¡¡FELIZ 2026!! Ojalá sea un año lleno de salud, amor y paz para todos".

messi 1 Instagram @leomessi Sin looks extravagantes como suele acostumbrar, el 10 estuvo vestido de blanco al igual que Antonela.En tanto, Ciro, el más pequeño de los tres hijos, vistió una camisa de mangas cortas blanca con rayas celestes, muy parecida a la camiseta argentina.

messi 2 Los Messi en Rosario. Instagram @leomessi