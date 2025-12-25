Jair Bolsonaro anunció que su hijo Flavio será candidato en las elecciones presidenciales de Brasil

El senador leyó una carta escrita por su padre, mientras era operado en una clínica privada de Brasilia, en la que aseguró que enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en los siguientes comicios ejecutivos de octubre próximo.

El exmandatario de Brasil Jair Bolsonaro anunció que el mayor de sus hijos, Flavio y quien actualmente es senador en el país vecino, será candidato en las próximas elecciones presidenciales que se disputarán el 4 de octubre de 2026.

" Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026″ , dijo el líder de la ultraderecha brasileña mediante una carta escrita de su puño y letra en la sala especial de la prisión de la Policía Federal de Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por el intento del golpe de Estado cuando perdió los anteriores comicios ejecutivos.

La carta fue leída por el propio Flavio ante la prensa y sus seguidores en la puertas de la clínica privada donde su padre será operado este jueves para corregir una hernia inguinal bilateral, motivo por el cual le permitieron salir de su reclusión.

En el escrito, el exmandatario designó a su hijo como el sucesor de la ultraderecha del país, lo que significó "una decisión consciente, legítima y amparada en el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron" en él.

"Creo que necesitamos retomar la responsabilidad de conducir a Brasil con justicia, firmeza y lealtad a los anhelos del pueblo brasileño", aseguró Bolsonaro padre , quien en septiembre pasado fue condenado por el Supremo Tribunal de Justicia de liderar el intento de golpe de Estado de 2022 cuando Luiz Inácio Lula da Silva le había ganado las elecciones presidenciales.

La precandidatura presidencial de Flavio Bolsonaro ya había sido adelantada durante los primeros días de este diciembre, luego de asegurar que su padre lo había designado como su heredero político. Pero poco tiempo más tarde, el senador insinuó que podría bajarse de la contienda ejecutiva en caso de que su padre obtuviera una amnistía que lo libere de la prisión.

Por lo pronto, Lula ya anunció que irá por la reelección presidencial y buscará obtener así su cuarto mandato al frente de Brasil, una de las potencias económicas más importantes de Latinoamérica y principal socio comercial de la Argentina. Según las primeras encuestas, uno de los últimos líderes del progresismo en la región mantiene una amplia ventaja de dos dígitos frente a los posibles adversarios del espectro de la derecha, entre los que se incluyen el propio Flavio Bolsonaro.

Jair Bolsonaro salió de la cárcel para someterse a una cirugía

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro dejó este miércoles su celda privada en la Policía Federal de Brasilia para someterse a una operación por una doble hernia en la ingle en el Hospital DF Starun, clínica privada ubicada en la capital del país vecino. La intervención quirúrgica ya estaba agendada y fue realizada durante la mañana de Navidad.

Según el equipo médico, la operación transcurrió sin complicaciones y explicaron que Bolsonaro deberá estar entre cinco y siete días internado en el hospital para continuar su recuperación.

bolsonaro

La intervención duró aproximadamente unas tres horas y media. Consistió en corregir alteraciones en los dos lados de su ingle y colocar un tejido para reforzar la pared abdominal. Esta condición de salud es producto de la puñalada que sufrió en el estómago en 2018, cuando Bolsonaro se encontraba en plena campaña presidencial.

“Veremos paso a paso, lo que podemos decir es cómo ha sido la operación de hoy y observar la evolución en los próximos días; más que eso sería imprudente por nuestra parte”, dijo Ramos Caiado, cardiólogo de Bolsonaro. Por último, agregó que el expresidente necesita ayuda para ir al baño y no puede estar en un lugar sin asistencia.