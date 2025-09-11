Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 11 de septiembre

El segmento minorista operó a $1.393,44 para la compra y $1.445,42 para la venta y sigue sin aflojar tras el salto post elecciones legislativas bonaerenses, con triunfo de Fuerza Patria. En tanto, el blue escaló $10, aunque continúa siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial no aflojó tras el salto del lunes postelecciones bonerenses.

El dólar oficial subió $10 y cotizó este jueves a $1.393,44 para la compra y $1.445,42 para la venta tras una ligera suba en la rueda del miércoles que no logró corregir el fuerte salto de $50 del lunes, en la reacción a las elecciones legislativas bonaerenses , con triunfo de Fuerza Patria. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación operó a $1.445, mientras que el blue se comercializó a $1.410 .

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

Además, siguen las repercusiones de la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía, que hoy se ubica en $1.471.

La contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses determinó un cimbronazo político para el oficialismo y una disparada del dólar cripto a un promedio de $1411,22 , con una volatilidad que llegó a tocar un valor de $1.480.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento" , publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Esto contradice también sus propias palabras expresadas a finales de agosto, donde negaba que el Gobierno haya estado usando los dólares del préstamo del Fondo Monetario Internacional para intentar controlar la suba de la divisa estadounidense, algo finalmente blanqueado este martes.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumuló una suba de $385,14 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.388,98 para la compra y $1.440,32 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.432

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1878,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.446,32, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.451,12

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.450.