11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica por vientos, lluvias y tormentas en 10 provincias argentinas

Diferentes distritos recibieron advertencias amarillas y naranjas respecto a la presencia de precipitaciones, pero también por granizo. También habrá ráfagas de hasta 90km/h.

Por
Habrá lluvias y granizos en algunas partes del país.

Habrá lluvias y granizos en algunas partes del país.

Redes Sociales

La jornada del jueves trae presencia de fuertes tormentas, lluvias y vientos en distintos distritos de 10 provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que puede haber granizo en algunas localidades y los vientos pueden alcanzar los 90m/h.

Este fenómeno podría afectar algunas regiones del país durante la tarde noche.
Te puede interesar:

Inminente impacto de un ciclón que traerá fuertes tormentas, lluvias y granizo en Argentina

Las provincias afectadas son Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Algunos lugares estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Mientras que en los lugares donde la alerta es naranja, podría haber principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/1999066782477553932&partner=&hide_thread=false

Alerta amarilla por vientos

  • Santa Cruz: Brand Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino, Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes
  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino, Meseta de Río Senguer, Cordillera de Río Senguer

Alerta naranja por vientos

  • Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino, Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico, Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico

Alerta amarilla por lluvias

  • Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino

Alerta amarilla por tormentas

  • Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael, Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa,
  • San Luis: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil,
  • Córdoba: Zona serrana de Calamuchita - Zona serrana de Río Cuarto, Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier, Oeste de Pocho - Oeste de San Alberto - Oeste de San Javier, Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas, Zona baja de Colón - Zona baja de Totoral, Ischilín - Río Seco - Sobremonte – Tulumba
  • Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento, Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno – Pellegrini.
  • Jujuy: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate, Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera
  • Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos, Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil, Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil, Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo – Pila, Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón, Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo

Alerta naranja por tormentas

  • Santiago del Estero: Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica, Guasayán - Jiménez - Río Hondo
  • Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán
  • Tucumán: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las provincias bajo alerta son San Luis, Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Mendoza, y Chubut.

Alerta meteorológica por tormentas y granizo para Buenos Aires y otras seis provincias

Llueve hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Pronóstico del tiempo para Buenos Aires: a qué hora llegan las tormentas y la lluvia en CABA

Las tormentas azotan a varias provincias este lunes feriado, en el cierre del fin de semana largo.

Chau calor extremo: el fin de semana largo cierra con alerta por tormentas en 9 provincias

El fin de semana largo asoma tormentoso en varias provincias.

Tras el calor extremo, el fin de semana largo extiende la alerta por tormentas: a qué provincias afecta

Las lluvias se concentrarán durante el día sábado en la zona oeste de Argentina. 

El fin de semana largo llega con un combo de lluvias, granizo y calor: rigen varias alertas en Argentina

Conoce cómo aumentan las temperaturas a lo largo y ancho del país.

Mapa de temperaturas en Argentina: avanza la ola de calor con máximas que superan los 32°

Rating Cero

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

El secreto de Santa es la nueva apuesta navideña de Netflix. 
play

Llegó a Netflix y se transformó en la comedia romántica navideña favorita para muchos

María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

últimas noticias

Ferrocarril Mitre: el ramal Tigre se interrumpirá hasta el 10 de febrero por renovación de vías

Ferrocarril Mitre: el ramal Tigre se interrumpirá hasta el 10 de febrero por renovación de vías

Hace 8 minutos
Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Hace 11 minutos
Gonzalo Urueña murió en Buenos Aires.

Murió Gonzalo Urueña, productor musical, empresario y exdirigente deportivo

Hace 16 minutos
play

Brutal ataque en Haedo: dispararon 12 veces para robar una moto

Hace 20 minutos
Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

Hace 20 minutos