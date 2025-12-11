Alerta meteorológica por vientos, lluvias y tormentas en 10 provincias argentinas Diferentes distritos recibieron advertencias amarillas y naranjas respecto a la presencia de precipitaciones, pero también por granizo. También habrá ráfagas de hasta 90km/h. Por + Seguir en







Habrá lluvias y granizos en algunas partes del país.

La jornada del jueves trae presencia de fuertes tormentas, lluvias y vientos en distintos distritos de 10 provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que puede haber granizo en algunas localidades y los vientos pueden alcanzar los 90m/h.

Las provincias afectadas son Buenos Aires, Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán y Catamarca.

Algunos lugares estarán acompañados por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos.

Mientras que en los lugares donde la alerta es naranja, podría haber principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Mas info: https://t.co/T7SiixQS2A pic.twitter.com/s1PwtFTbuz — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 11, 2025 Alerta amarilla por vientos Santa Cruz: Brand Meseta de Corpen Aike - Meseta de Güer Aike - Meseta de Lago Argentino, Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes

Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino, Meseta de Río Senguer, Cordillera de Río Senguer Alerta naranja por vientos Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino, Meseta de Lago Buenos Aires - Meseta de Río Chico, Cordillera de Lago Buenos Aires - Cordillera de Río Chico Alerta amarilla por lluvias Santa Cruz: Cordillera de Güer Aike - Cordillera de Lago Argentino Alerta amarilla por tormentas Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael, Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa,

San Luis: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil,

Córdoba: Zona serrana de Calamuchita - Zona serrana de Río Cuarto, Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier, Oeste de Pocho - Oeste de San Alberto - Oeste de San Javier, Zona baja de Cruz del Eje - Zona baja de Minas, Zona baja de Colón - Zona baja de Totoral, Ischilín - Río Seco - Sobremonte – Tulumba

Santiago del Estero: Aguirre - Avellaneda - Belgrano - General Taboada - Juan F. Ibarra - Mitre - Quebrachos - Rivadavia - Salavina – Sarmiento, Figueroa - Oeste de Alberdi - Oeste de Copo - Oeste de Moreno – Pellegrini.

Jujuy: Capital - Cerrillos - Guachipas - La Viña - Zona baja de Chicoana - Zona baja de La Caldera - Zona baja de Rosario de Lerma - Zona montañosa de Cafayate, Anta - General Güemes - La Candelaria - Metán - Rosario de la Frontera

Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos, Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil, Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil, Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo – Pila, Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón, Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo Alerta naranja por tormentas Santiago del Estero: Atamisqui - Banda - Capital - Choya - Loreto - Ojo de Agua - Robles - San Martín – Silípica, Guasayán - Jiménez - Río Hondo

Catamarca: Ambato - Ancasti - Capayán - Capital - El Alto - Fray Mamerto Esquiú - La Paz - Paclín - Santa Rosa - Valle Viejo - Zona serrana de Pomán

Tucumán: Burruyacú - Capital - Cruz Alta - Famaillá - Graneros - La Cocha - Leales - Simoca - Trancas - Yerba Buena - Zonas bajas de Chicligasta - Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi - Zonas bajas de Lules - Zonas bajas de Monteros - Zonas bajas de Río Chico - Zonas bajas de Tafí Viejo