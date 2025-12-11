La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix En solo ocho capítulos, combina el thriller psicológico con elementos sobrenaturales para dejarte enganchado hasta el final. Es la adaptación de una exitosa novela y respeta bastante la historia original. + Seguir en







Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.

Este año, Netflix sumó a su catálogo varias producciones españolas con un hilo en común: se trata de historias de suspenso, de muy pocos capítulos y, en varios casos, adaptadas de exitosas novelas. Una de ellas es una serie corta y apasionante que te va a mantener enganchado hasta el final.

Se trata de La última noche en Tremor, que llegó a la plataforma a fines de octubre y enseguida se posicionó entre lo más visto. Aunque solo tiene ocho capítulos, logra un profundo desarrollo de la trama y los personajes gracias a que respeta bastante el libro en el que se basó: La última noche en Tremore Beach, de Mikel Santiago.

Si te gustó El cuco de cristal o La chica de nieve, no te podés perder La última noche en Tremor. Su combinación de thriller psicológico y elementos sobrenaturales te hacen dudar a cada paso de lo que estás viendo, y hasta los detalles más mínimos se vuelven claves para la resolución de la historia.

La última noche en Tremore Beach Netflix Netflix: sinopsis de La última noche en Tremor Álex es un pianista y músico en crisis que se recluye en una casa de la costa para terminar su última composición. Pero después de que un rayo lo golpea durante una tormenta, empieza a tener inquietantes visiones sobre sus únicos vecinos, un matrimonio que parece ser perfectamente normal.

A medida que las perturbadoras premoniciones empiezan a hacerse más claras, Álex se convence de que una amenaza se cierne sobre sus seres queridos, pero también comienza a dudar de él mismo. ¿Se está anticipando a los acontecimientos, o solo es un loco que cree ver el futuro?

Tráiler de La última noche en Tremor Embed - La última noche en Tremor | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La última noche en Tremor Javier Rey como Álex de la Fuente.

Ana Polvorosa como Judy Garmendia.

Guillermo Toledo como Leo Bazán.

Pilar Castro como María Vargas.

Nora Navas como Elvira de la Fuente.

Josean Bengoetxea como Isaak de la Fuente.

Ana Wagener como Victoria Kauffman.

Carla Quílez como Bea de la Fuente.

Jordi Catalán como Bruno de la Fuente.