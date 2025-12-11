IR A
La serie española que se destaca por ser corta y por su apasionante suspenso: está en Netflix

En solo ocho capítulos, combina el thriller psicológico con elementos sobrenaturales para dejarte enganchado hasta el final. Es la adaptación de una exitosa novela y respeta bastante la historia original.

Esta serie de Netflix está basada en un libro de Mikel Santiago.

Este año, Netflix sumó a su catálogo varias producciones españolas con un hilo en común: se trata de historias de suspenso, de muy pocos capítulos y, en varios casos, adaptadas de exitosas novelas. Una de ellas es una serie corta y apasionante que te va a mantener enganchado hasta el final.

Se trata de La última noche en Tremor, que llegó a la plataforma a fines de octubre y enseguida se posicionó entre lo más visto. Aunque solo tiene ocho capítulos, logra un profundo desarrollo de la trama y los personajes gracias a que respeta bastante el libro en el que se basó: La última noche en Tremore Beach, de Mikel Santiago.

Si te gustó El cuco de cristal o La chica de nieve, no te podés perder La última noche en Tremor. Su combinación de thriller psicológico y elementos sobrenaturales te hacen dudar a cada paso de lo que estás viendo, y hasta los detalles más mínimos se vuelven claves para la resolución de la historia.

La última noche en Tremore Beach

Netflix: sinopsis de La última noche en Tremor

Álex es un pianista y músico en crisis que se recluye en una casa de la costa para terminar su última composición. Pero después de que un rayo lo golpea durante una tormenta, empieza a tener inquietantes visiones sobre sus únicos vecinos, un matrimonio que parece ser perfectamente normal.

A medida que las perturbadoras premoniciones empiezan a hacerse más claras, Álex se convence de que una amenaza se cierne sobre sus seres queridos, pero también comienza a dudar de él mismo. ¿Se está anticipando a los acontecimientos, o solo es un loco que cree ver el futuro?

Tráiler de La última noche en Tremor

Embed - La última noche en Tremor | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La última noche en Tremor

  • Javier Rey como Álex de la Fuente.
  • Ana Polvorosa como Judy Garmendia.
  • Guillermo Toledo como Leo Bazán.
  • Pilar Castro como María Vargas.
  • Nora Navas como Elvira de la Fuente.
  • Josean Bengoetxea como Isaak de la Fuente.
  • Ana Wagener como Victoria Kauffman.
  • Carla Quílez como Bea de la Fuente.
  • Jordi Catalán como Bruno de la Fuente.
