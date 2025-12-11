11 de diciembre de 2025 Inicio
Los arquitectos de la Inteligencia Artificial, elegidos Persona del Año por TIME

La elección de la prestigiosa publicación estuvo fundamentada en que "2025 fue el año en el que la inteligencia artificial demostró todo su potencial y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás".

La revista TIME escogió a los arquitectos de la Inteligencia Artificial como Persona del Año, en la tradicional elección que realiza la prestigiosa publicación cada año.

la decisión estuvo fundamentada en que "2025 fue el año en el que la inteligencia artificial demostró todo su potencial y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás".

"Por crear la era de las máquinas pensantes, por sorprender y preocupar a la humanidad, por transformar el presente y trascender lo posible, los Arquitectos de la IA son la Persona del Año 2025 de TIME", agregó.

Cada año, TIME elige a la persona, grupo, idea u objeto que más influyó en los eventos del año, reconociendo a la entidad que más haya marcado la agenda global en los últimos 12 meses.

Puede tratarse de un líder político, un activista, un movimiento social o, como en ese caso, personalidades que hayan marcado un avance tecnológico.

La tradición comenzó en 1927, originalmente como "Hombre del Año" y luego evolucionó a "Persona del Año" para incluir a grupos e ideas.

Últimos ganadores de Persona del Año de TIME

  • 2024. Donald Trump, por su regreso a la política estadounidense.
  • 2023. Taylor Swift, por su impacto cultural y económico.
  • 2022. Volodimir Zelenskyy, presidente de Ucrania.

