Javier Milei ya regresó de Oslo y firmó la reforma laboral que se enviará al Congreso Así lo comunicó Manuel Adorni, quien adelantó que el proyecto se "enviará inmediatamente" para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias, que, en principio, se extienden, hasta el 30 de diciembre. "Representa la transformación más grande de la historia argentina en esta materia", aseguró el ministro del Interior. Por + Seguir en







El proyecto de ley de reforma laboral ingresará al Congreso por el Senado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el presidente Javier Milei ya regresó de Oslo, la capital noruega, y firmó el proyecto de ley de reforma laboral que se enviará al Congreso para su tratamiento en las sesiones extraordinarias, que, en principio, se extienden, hasta el 30 de diciembre. "Representa la transformación más grande de la historia argentina en esta materia", aseguró el funcionario.

El período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo comenzó este miércoles oficialmente y el Congreso ya se mueve en dos velocidades. Mientras Diputados atraviesa horas intensas de negociaciones por la integración de las comisiones, en el Senado crece la expectativa por el inminente ingreso del proyecto de reforma laboral.

En la Cámara alta, la conducción del oficialismo está concentrada en la reforma laboral. Patricia Bullrich —senadora, exministra de Seguridad y jefa del bloque— es quien empuja la iniciativa, pero hasta ahora el proyecto no ingresó formalmente. Sin ese paso, no pueden constituirse las comisiones ni comenzar su tratamiento. Lo más probable es que recién pueda empezar a tratarse la próxima semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1999079304748040311&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto de modernización laboral que se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral.



Dios bendiga a la República Argentina.… pic.twitter.com/rJCrDJ3VY6 — Manuel Adorni (@madorni) December 11, 2025 Reforma laboral: la CGT advirtió que prepara un plan de acción El cosecretario general Cristian Jerónimo expuso con crudeza la posición de la central obrera y adelantó que la respuesta sindical se definirá en las próximas horas.

En declaraciones radiales, Cristian Jerónimo fue tajante: "Rechazamos la reforma laboral porque entendemos que esto no va a incorporar nuevos trabajadores al sector formal. Solamente plantea una quita de derechos colectiva e individual".

El dirigente remarcó que la raíz del problema no está en la legislación laboral sino en la situación macroeconómica del país: "Lo que no funciona es la economía, están buscando excusas a la vista de todos". "La indemnización no es un premio, es el esfuerzo del trabajador en la fuerza productiva de la empresa. El problema del mundo del trabajo no es ese, sino que no funciona la economía", subrayó en relación a la importancia de la protección al trabajador en casos de despido.