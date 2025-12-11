11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei ya regresó de Oslo y firmó la reforma laboral que se enviará al Congreso

Así lo comunicó Manuel Adorni, quien adelantó que el proyecto se "enviará inmediatamente" para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias, que, en principio, se extienden, hasta el 30 de diciembre. "Representa la transformación más grande de la historia argentina en esta materia", aseguró el ministro del Interior.

Por

El proyecto de ley de reforma laboral ingresará al Congreso por el Senado.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que el presidente Javier Milei ya regresó de Oslo, la capital noruega, y firmó el proyecto de ley de reforma laboral que se enviará al Congreso para su tratamiento en las sesiones extraordinarias, que, en principio, se extienden, hasta el 30 de diciembre. "Representa la transformación más grande de la historia argentina en esta materia", aseguró el funcionario.

El detenido tiene 21 años y vive en La Matanza.
Te puede interesar:

Detuvieron a un joven acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

El período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo comenzó este miércoles oficialmente y el Congreso ya se mueve en dos velocidades. Mientras Diputados atraviesa horas intensas de negociaciones por la integración de las comisiones, en el Senado crece la expectativa por el inminente ingreso del proyecto de reforma laboral.

En la Cámara alta, la conducción del oficialismo está concentrada en la reforma laboral. Patricia Bullrich —senadora, exministra de Seguridad y jefa del bloque— es quien empuja la iniciativa, pero hasta ahora el proyecto no ingresó formalmente. Sin ese paso, no pueden constituirse las comisiones ni comenzar su tratamiento. Lo más probable es que recién pueda empezar a tratarse la próxima semana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1999079304748040311&partner=&hide_thread=false

Reforma laboral: la CGT advirtió que prepara un plan de acción

El cosecretario general Cristian Jerónimo expuso con crudeza la posición de la central obrera y adelantó que la respuesta sindical se definirá en las próximas horas.

En declaraciones radiales, Cristian Jerónimo fue tajante: "Rechazamos la reforma laboral porque entendemos que esto no va a incorporar nuevos trabajadores al sector formal. Solamente plantea una quita de derechos colectiva e individual".

El dirigente remarcó que la raíz del problema no está en la legislación laboral sino en la situación macroeconómica del país: "Lo que no funciona es la economía, están buscando excusas a la vista de todos".

"La indemnización no es un premio, es el esfuerzo del trabajador en la fuerza productiva de la empresa. El problema del mundo del trabajo no es ese, sino que no funciona la economía", subrayó en relación a la importancia de la protección al trabajador en casos de despido.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei.

Tras su fallido paso por Noruega, Milei viaja a Córdoba en el "Tour de la Gratitud"

Alberto Baños.

El Gobierno oficializó la salida del subsecretario de DDHH y a su sucesor, Joaquín Ignacio Mogaburu

Caputo había anticipado que iba a colocar alrededor de u$S1.000 millones.

Regreso al mercado internacional: el Gobierno logró tomar u$s1.000 millones con un bono en dólares a una tasa de 9,3%

Javier Milei regresa a la Argentina tras viajar a Noruega.

Milei suspendió reuniones en Noruega y vuelve a la Argentina tras el acto por el Nobel de la Paz a Corina Machado

Javier Milei fortaleció su vínculo con Donald Trump durante su segundo año de mandato.

Segundo año de Milei presidente: por qué termina mejor de lo que empezó

Milei celebró sus dos años de gestión.

Milei celebró sus dos años de gestión con un efusivo mensaje en redes sociales

Rating Cero

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Tras el éxito monumental de Infinity War y Endgame, que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes. 

Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

El secreto de Santa es la nueva apuesta navideña de Netflix. 
play

Llegó a Netflix y se transformó en la comedia romántica navideña favorita para muchos

María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón.

Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

últimas noticias

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.

A semanas de las Fiestas, el dólar se estabiliza, aunque el blue opera al alza

Hace 3 minutos
El retiro de más de 11.000 cajas ocurrió en Estados Unidos. 

Retiran del mercado un medicamento para la presión por estar contaminado con otra droga

Hace 5 minutos
Ferrocarril Mitre: el ramal Tigre se interrumpirá hasta el 10 de febrero por renovación de vías

Ferrocarril Mitre: el ramal Tigre se interrumpirá hasta el 10 de febrero por renovación de vías

Hace 11 minutos
Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

Hace 14 minutos
Gonzalo Urueña murió en Buenos Aires.

Murió Gonzalo Urueña, productor musical, empresario y exdirigente deportivo

Hace 19 minutos