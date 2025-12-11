Causa Andis: citaron a indagatoria a la hija de Calvete, exfuncionaria de Economía de Milei

Ornella Calvete fue convocada por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi. De su casa se secuestraron al menos 700 mil dólares, en un procedimiento realizado el pasado 9 de octubre a partir de unos chats que se filtraron.

Padre e hija están implicados en la causa por unos chats,

Ornella Calvete, hija de Miguel Angel Calvete, fue citada a prestar declaración indagatoria en una nueva ronda dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en la compra de medicamentos. La citación fue ordenada por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi para el 19 de diciembre a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py .

Ornella Calvete era funcionaria pública con el cargo de directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación desde el 1° de septiembre de 2024. Debió renunciar cuando se desató el escándalo. En su casa se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas , en un procedimiento realizado el 9 de octubre del 2025.

En la causa constan conversaciones entre Ornella y su padre Miguel Ángel, que es un eslabón fundamental en la causa y que está preso por una condena por un caso de facilitación económica de la prostitución.

En una de las conversaciones, el 10 de septiembre de 2025, Ornella insiste a su padre por un hombre, Claudio de Ortopedia Alemana. Según el requerimiento fiscal, “su padre le dice que ya concretó una reunión, a lo cual ella le desea éxitos y le dice que si todo sale bien le compra algo lindo, ' una lambo, una granja, lo que quieras'” .

En una conversación, Karina le dice a su padre que la pone muy feliz que se vaya de vacaciones por unos “añitos” y que se lo merece. A los pocos días de dicha conversación, Ornella le pregunta a Miguel Ángel Calvete cómo debe tratar a “Claudio K” del Grupo Ortopedia Alemana, si tiene que ponerle los puntos o arrancarle la cabeza y luego se reconoce hija de alguien brillante, pero “menos tolerante a la desprolijidad”.

En el teléfono celular de Miguel Ángel Calvete se halló una conversación con Ornella antes de las elecciones. Su hija le manifestó: “No vayas a votar, no seas boludo”.

Para el fiscal, ello implica una advertencia en relación con el riesgo de detención que pesaba sobre Calvete a raíz de la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro. 8 por la causa de facilitación a la prostitución.

Entre los citados en la nueva tanda de indagatorias figuran Diego Martín D´Giano para el 18 de diciembre, Patricia Canevasio también para el mismo día, y Julio César Viera para el día 19 de diciembre.

Spagnuolo apuntó contra Garbellini

En tanto, Diego Spagnuolo presentó un escrito en el que deslindó responsabilidad en Daniel Garbellini, que estaba a cargo de la Dirección de Acceso a la Salud en el organismo, y es también uno de los principales imputados del caso.

“Yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS” (en referencia al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones con Discapacidad)”, consignó Spagnuolo.

Explicó en la presentación que las etapas técnicas del sistema PACBI (sobre medicamentos de alto costo y baja incidencia) dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, “cuyo titular ni siquiera fue designado por mí”.

A cargo de ese organismo estaba Garbellini.

Spagnuolo volvió a cuestionar los audios que se le atribuyen y que la Cámara Federal ordenó peritar para establecer el origen y la veracidad de los mismos.

La defensa de Spagnuolo presentó su propia pericia encargada a una empresa española, que una de sus conclusiones dice: “Al tratarse de un audio editado y modificado múltiples veces, y al no disponer de la secuencia completa, no es posible realizar un examen exhaustivo y concluyente de manera inequívoca sobre la autenticidad e integridad del audio objeto de estudio”.