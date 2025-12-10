Quién es María Castillo de Lima, la primera soprano trans del Teatro Colón La artista lírica se convirtió en la primera mujer transgénero en obtener un rol en la compañía estable del Teatro Colón, un logro que la consolidó como una figura clave en la lucha por la identidad y la igualdad en las artes. Además, ha cantado en las manifestaciones por la liberación de la Cristina Fernández de Kirchner, frente al actual domicilio de la exmandataria. + Seguir en







María Castillo de Lima es la primera soprano trans en llegar al Teatro Colón. El Norte Diario

María Castillo de Lima forjó su lugar en la historia de la ópera argentina al ingresar a la compañía estable del prestigioso Teatro Colón, y marcó un precedente como la primera mujer transgénero en lograr un puesto de esta magnitud.

Su popularidad aumentó cuando se presentó espontáneamente en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, y dedicó una muestra de su talento a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la expresidenta dejara un mensaje a sus seguidores en Parque Lezama durante la celebración del 9 de julio.

Vamos a volver y No llores por mi Argentina son los registros que quedaron de ese día, en el que María no solo entonó, sino que se vistió para la ocasión, por un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país: a puro brillo celeste y blanco.

Su tenacidad y poderosa capacidad vocal le abrieron las puertas de una institución que, históricamente, tuvo fama de ser conservadora y rígida. Esto la convirtió en un símbolo de la lucha por la visibilidad y el reconocimiento de la identidad trans.

Tal documentó Página12, el camino de Castillo de Lima no resultó fácil. La artista debió enfrentar un entorno de exclusión y rechazo para validar su carrera, una situación que, según relató, la llevó a considerar abandonar la música lírica por completo. Finalmente, su entereza y determinación se impusieron sobre los prejuicios que durante años la marginaron de los grandes escenarios.