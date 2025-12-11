11 de diciembre de 2025 Inicio
Violento intento de robo en Ciudad Evita: arriesgó su vida para evitar que se llevaran su camioneta

La víctima se subió al baúl del vehículo y logró que los delincuentes desistieran del asalto. Ahora, la Policía Bonaerense también los busca por privación ilegítima de la libertad.

La mujer logró evitar el robo de su camioneta.

Tres delincuentes le robaron la camioneta a una mujer en Ciudad Evita y escaparon con ella en el interior del vehículo. La víctima, en un intento desesperado por evitar el robo, se metió en el baúl permaneció allí mientras los ladrones recorrieron más de 30 cuadras a toda velocidad.

Brutal ataque en Haedo: dispararon 12 veces para robar una moto

El hecho ocurrió en la intersección de Isabel la Católica e Ibáñez. María Fernanda estaba bajando bolsas de compras cuando fue abordada por tres jóvenes, que vecinos describieron como posibles menores de edad, y obligada a entregar su camioneta. Cuando la bajaron, la mujer reaccionó de inmediato: volvió a subirse por la parte trasera del vehículo, ingresó al baúl abierto y comenzó a gritar “auxilio” mientras los delincuentes emprendían la fuga.

Durante el trayecto, los ladrones realizaron maniobras bruscas para intentar que la mujer cayera del vehículo, pero ella se sostuvo mientras pedía ayuda desesperadamente. “Fue un recorrido larguísimo”, cuentan los vecinos. Según el testimonio de los presentes en el lugar, los delincuentes finalmente abandonaron la camioneta a pie y dejaron a la mujer ilesa, al no poder concretar el robo ante la insistencia de sus gritos.

La víctima habría sido liberada a unas 20 o 21 cuadras del punto inicial, en la zona de La Tablada, cerca de las calles El Águila y El Tiburón.

Milagros, empleada de un comercio de la zona, fue una de las primeras en escuchar los gritos: “Estaba reponiendo cosas y de la nada escucho ‘auxilio, auxilio’ fuerte dos veces. Pensé que era un chiste, pero empezaron a salir los vecinos. Una camioneta pasó rápido y dobló en contramano. Después me contaron que era una chica que vive por la otra cuadra, que la levantaron de ahí”, relató en diálogo con C5N.

La mujer describió el desconcierto y la reacción inmediata de los vecinos: “Salimos todos. Algunos vecinos incluso empezaron a seguir la camioneta para ver qué pasaba. Llamamos a la policía. Era plena luz del día, todos los negocios abiertos”.

Pese a que varios móviles realizaron un operativo de saturación en la zona, ningún patrullero se cruzó con la camioneta durante el recorrido. El alerta recién ingresó al 911 cuando un vecino llamó al ver la escena y escuchar el pedido desesperado de auxilio.

De esta manera, la denuncia policial podría incluir privación ilegítima de la libertad, ya que la mujer fue trasladada contra su voluntad durante varios minutos, aunque ella misma decidió permanecer en el vehículo para evitar que lo robaran.

