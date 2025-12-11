El INDEC publica el dato de inflación de noviembre y las consultoras anticipan un 2,3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, en un contexto de creciente inflación que acumula 24,8% en lo que va del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al undécimo mes del año. Las estimaciones privadas prevén una aceleración traccionada por el incremento de la carne.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, en un contexto de creciente inflación que acumula 24,8% en lo que va del año.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central (BCRA) con el análisis de 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, pronosticó una inflación en torno al 2,3% para el undécimo mes del año.
Las consultoras Equilibra y EcoGo, y Adcap Grupo Financiero coincidieron en que la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre mes del año se ubicaría en 2,5%. Con dicho incremento, la inflación acumulada llegaría al 28,9% en 2025 y a un 32,6% interanual, según el relevamiento de precios del organismo dirigido por Marina Dal Poggetto.
Si bien la carne vacuna se venía subiendo desde octubre, en noviembre su alza se profundizó con una incremento del 5,8%, lo que podría traccionar más. "A esto se suma que el precio mayorista de la carne vacuna continúa registrando aumentos, por lo que no sería extraño observar nuevas subas en el corto plazo", remarcaron desde EcoGo.
A modo de guía, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 2,4% mensual en noviembre, traccionada por Recreación, Cuidado personal, Restaurantes, Transporte y Vivienda, y acumula una suba de 28,3% en lo que va de 2025. Es el tercer mes consecutivo por encima del 2% de variación intermensual.
La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes, panificados y frutas), de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.
"Durante el mes de noviembre el IPCBA registró un incremento de 2,4%, acumulando en los primeros 11 meses del año una suba de 28,3%. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 32,6% (-1,0 puntos porcentuales por debajo del mes previo)", expresa el informe del IDECBA.