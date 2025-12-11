IR A
La impresionante transformación de Guillermina Valdés: sorprendió con un corte bob con flequillo

La actriz impactó con una renovación completa que marcó su presencia en televisión y abrió una nueva etapa personal y profesional.

Guillermina Valdés impactó con su radical corte bob en televisión.

  • La actriz presentó un cambio de imagen que dejó atrás su estética tradicional.
  • Eligió un corte bob con flequillo que acompañó con un tono más oscuro.
  • La transformación se volvió tendencia tras su paso por la mesa de Mirtha Legrand.
  • En paralelo, habló sobre su distancia con Marcelo Tinelli por la exposición de su hijo.

La aparición de Guillermina Valdés en la mesaza de Mirtha Legrand hace algunos días atrás generó un verdadero movimiento en redes debido a la radical renovación que eligió para esta temporada. Su llegada al ciclo televisivo mostró una versión completamente distinta de la que mantuvo durante años, marcando una decisión estética alineada con sus proyectos y con el clima cálido que define el inicio del verano.

Para esta ocasión, la actriz dejó atrás la imagen rubia que solía identificarla y apostó por un look mucho más fresco y contemporáneo. Eligió un bob por encima de los hombros, acompañado por un flequillo que aportó un aire juvenil, y lo combinó con un tono más oscuro iluminado con ligeros reflejos. La elección buscó comodidad, pero también un impacto visual que se reflejó en la gran cantidad de comentarios positivos.

La renovación se vio potenciada por un estilismo pensado para resaltar el peinado. Con un diseño floral de gran tamaño y un corte que destacaba la caída del vestido, Valdés centró toda la atención en su nuevo cabello. Esta combinación impulsó rápidamente la conversación en redes y la posicionó entre las figuras que marcan tendencia para el 2026.

Guillermina Valdés corte Bob
El cambio de imagen de Guillermina Valdés acompañó su regreso a una de las mesas más vistas.

La mayor diferencia que tiene Guillermina Valdés con Marcelo Tinelli

Durante su paso por el programa, Guillermina Valdés también profundizó en una cuestión familiar que volvió a instalarse en la agenda mediática: su postura respecto a la exposición de su hijo Lorenzo. La pregunta surgió a partir de la consulta de María Julia Oliván, quien mencionó el contexto de amenazas que había atravesado Juana Tinelli.

La actriz sostuvo que mantiene una posición firme sobre el tema y explicó que prefiere que su hijo se mantenga al margen de la vida pública. Esta convicción se reflejó especialmente en su decisión de no permitirle participar en la segunda temporada del reality que retrata la intimidad del clan. Aclaró que no se trató de un conflicto particular con el formato, sino de una mirada más amplia sobre las consecuencias del consumo tecnológico durante la infancia.

Guillermina relató una conversación con Lolo tras su viaje al Mundial, cuando el niño comenzó a percibir que el reconocimiento que recibía no provenía de su propio esfuerzo. Para ella, el desafío pasa por transmitir que la valoración debe construirse desde la acción y no desde la fama heredada.

Guillermina Valdés Lolo Lorenzo Marcelo Tinelli
Valdés reafirmó su postura sobre la exposición de su hijo en medio del avance del reality familiar.

Valdés reafirmó su postura sobre la exposición de su hijo en medio del avance del reality familiar.

A pesar de las diferencias, señaló que con Tinelli mantienen un diálogo respetuoso centrado en el bienestar de su hijo. Remarcó que su objetivo es acompañarlo para que pueda definir su propio camino sin presiones externas ni exposición innecesaria.

