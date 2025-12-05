Reacción positiva en Wall Street al anuncio de Luis Caputo: baja el riesgo país y suben los bonos

+ Seguir en

Los papeles que cotizan en dólares trepan hasta un 0,6%, mientras que el indicador financiero retrocede en torno a los 620 puntos básicos. Por su parte, el dólar oficial se mantiene abajo de los $1.500.

Los bonos cotizan en verde en Wall Street.

Los bonos argentinos que cotizan en dólares suben hasta un 0,6% en Wall Street, mientras que el riesgo país retrocede a los 620 puntos. Se trata de la primera reacción positiva de los mercados a la vuelta de los mercados globales de deuda, con un bono a cuatro años al 6,5%, anunciada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo anunció que Argentina vuelve al mercado de deuda: los detalles

Tras conocerse la noticia, los bonos Globales tienen subas de hasta el 0,6% encabezados por el Global 2041 (GD41) , seguido por el Global 2035 (+0.5%). Por su parte, el indicador financiero de JP Morgan marcó un retroceso de 21 puntos.

“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA“, destacó la Secretaría de Finanzas en un comunicado.

El dólar oficial cotiza a $1.418,54 para la compra y $1.469,78 para la venta.

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales el anuncio de Luis Caputo.

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.444.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.514,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.470.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.460,50.