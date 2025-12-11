11 de diciembre de 2025 Inicio
Punto por punto, qué dice el texto de la reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso

El proyecto cuenta con 71 páginas y 197 artículos, e introduce modificaciones en temas como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros. Buscará su aprobación en sesiones extraordinarias que se iniciaron el 10 de diciembre.

La reforma laboral impacta de lleno sobre los trabajadores. 

La reforma laboral impacta de lleno sobre los trabajadores. 

Luego de muchas especulaciones, el presidente Javier Milei firmó este jueves el proyecto de ley de reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso y buscará aprobar en sesiones extraordinarias. El mismo, cuenta con 71 páginas y 197 artículos, donde se introducen modificaciones en temas claves como indemnizaciones, salarios dinámicos, jornada laboral, vacaciones, despidos y banco de horas, entre otros.

El Gobierno publicó el proyecto de la reforma laboral.
Qué pasará con los cobros de las horas extras y qué se propone con los nuevos "bancos de horas"

El proyecto, nombrado formalmente como Ley de Modernización Laboral flexibiliza las condiciones para contratar y despedir empleados, a la vez de limitar el ejercicio del derecho a huelga.

Los principales puntos de la reforma laboral

  • Reducción de aportes patronales: el proyecto reduce las contribuciones que abonan los empleadores al sistema de seguridad social y obras sociales para incentivar la generación de empleo.
  • Nuevo sistema para indemnizaciones: se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el cual estará financiado por un 3% de aportes del salario del empleado para pagar en caso de despido, separándolo de los aportes tradicionales. Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios del conteo final, tomando un promedio salarial en lugar del salario más alto, y habilitando el pago en cuotas.
  • Período de prueba: pasará ser de seis meses de vigencia. Además, cualquiera de las partes podrá cerrar la relación contractual durante ese lapso sin derecho a indemnización. La empresa tampoco podrá contratar a un mismo trabajador más de una vez utilizando el período de prueba.
  • Flexibilización de las vacaciones. la ley permite fraccionar las vacaciones en partes más cortas, con un mínimo de 7 días.
  • Modificaciones a la jornada laboral: el proyecto habilita ampliar hasta 12 horas diarias de trabajo con descansos mínimos y crea mecanismos como bancos de horas para compensar horas extra con tiempo libre.
  • Salario dinámico: se establece una diferenciación que se considera salario y se habilitan pagos por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa o colectivo. Los sueldos se podrán pagar enpesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especie o viviendas. Actualmente solo se permite abonar en pesos y se habilita hasta un 20% en especie.
  • Convenios colectivos. Se elimina la ultraactividad (renovación automática de convenios) y se da prioridad a los convenios por empresa por sobre los de mayor ámbito.
  • Limitaciones a huelgas y ampliación de servicios esenciales. Nuevas serían consideradas esenciales, con restricciones a asambleas y protestas, y sanciones por bloqueos o tomas en el lugar de trabajo.
  • Beneficios fiscales a empresas. incluye reducciones en impuestos (como Ganancias) y eliminación de algunos tributos para fomentar la inversión y contratación.

El PDF de la reforma laboral de Milei

En sus 71 páginas y 197 artículos, el proyecto de ley establece las distintas modificaciones propuestas por el Gobierno en la Ley de Modernización Laboral. Tras la firma del Presidente, ingresará al Senado para iniciar el debate. En caso de obtener media sanción, se remitirá a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

Reforma laboral- ley completa 2025

