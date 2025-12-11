Se filtraron los roles: cómo actuarán los personajes de Marvel en Avengers Doomsday

El papel de muchos de los héroes de ‘Avengers: Doomsday’ queda al descubierto en la nueva filtración sufrida por Marvel.

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

El tráiler de Avengers: Doomsday es inminente. Marvel quiere recuperar a los fans perdidos con otra aventura de los Héroes Más Poderosos del Planeta , esta vez enfrentándose a la mayor amenaza posible: el Doctor Doom . El nuevo villano , interpretado por Robert Downey Jr. , sembrará el caos en todo el multiverso, reuniendo a personajes de diferentes realidades como los propios Vengadores, los X-Men de FOX o Los 4 Fantásticos .

Ahora, una nueva filtración de Avengers: Doomsday acaba de sacar a la luz importantes spoilers sobre el papel de algunos de estos héroes que formarán el elenco de la película . Hace unos días se revelaron los principales equipos en los que se dividirán. Y cada uno de ellos jugará un rol fundamental en el desarrollo de la trama .

En Cosmic Circus , el insider Alex Perez ha revelado detalles sobre personajes como Sentry, Loki, Doctor Strange u Ojo de Halcón , entre otros. Sobre el primero, deja caer que durante buena parte de Avengers: Doomsday mantendrá su forma estándar sin superpoderes. "Sentry es... Bob. Solo intenta estar relajado y tranquilo durante toda la película. No será hasta que Yelena se encuentre en una situación complicada cuando se verá obligado a sacar a Sentry ", revela.

En lo referido a Doctor Strange , cuya presencia ni siquiera estaba confirmada en Avengers: Doomsday , ha asegurado que tendrá un peso importante en la temática multiversal . "El Doctor Strange investigará las incursiones con Clea y buscará formas de arreglarlas antes de que el multiverso colapse ", comenta. Y precisamente también trae novedades sobre otros dos personajes que no estaban confirmados en la película, Ojo de Halcón y Máquina de Guerra . Solo que en este caso es para confirmar que no aparecerán. "Rhodey se encuentra en recuperación tras los acontecimientos de Secret Invasion, y Marvel todavía se está recuperando de las consecuencias. Y Clint se ha retirado . No sé si volverán", confiesa.

Una de las filtraciones más importantes de Avengers: Doomsday hace referencia al papel de Loki . Y es que, según la fuente, reemplazará a los Beyonders . "Loki ocupa su lugar. Los Beyonders no aparecen en esta película", cuenta. En los cómics de Secret Wars , estos seres son los más poderosos de todo el multiverso Marvel . Son entidades cósmicas omnipresentes y omnipotentes , de poderes casi infinitos. Parece que el nuevo Dios de las Historias asumirá ese rol crucial en el filme .

Además, también se ha confirmado un secreto a voces. Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday. El antiguo Capitán América de Chris Evans también será una figura muy importante en los acontecimientos que sucedan en la película. "Es bastante significativo. Doom va tras él", revela. Esta teoría ya había salido a la luz hace unos meses. Al parecer, Doom va tras Steve Rogers porque su regreso al pasado al final de Endgame para quedarse junto a Peggy provocó el caos en el multiverso.

De hecho, Peggy aparecerá en Avengers: Doomsday, y no solo como la variante de la Tierra-616 que conocemos. La actriz Hayley Atwell también volverá a ponerse en la piel de su versión superheroica, la Capitana Carter. "Hayley Atwell formará parte de la acción de Doomsday". Como ella, en el filme regresará Letitia Wright como la nueva Black Panther. "Ella pedirá ayuda a Namor y a los atlantes para luchar contra Doom".

Ese será uno de los distintos equipos de héroes de la cinta, aunque no todos se llevarán igual de bien. "Sebastian Stan será uno de los principales protagonistas a la hora de intentar mediar entre los Avengers y los Thunderbolts*". Tal y como se dejó caer en la post-créditos de Thunderbolts*, saltarán chispas entre las dos agrupaciones. Un conflicto que deberán resolver si quieren hacer frente al villano.

Por último, la fuente también ha filtrado qué pasará con Deadpool y otros supuestos cameos muy esperados para el proyecto. "La mayoría de estos cameos tendrán un papel que desempeñar en la historia. Uno de ellos será ver los efectos de las incursiones en sus respectivos universos y ser convocados por una «autoridad superior» para la lucha", concluyen.

Aunque en un primer momento se anunciaron 27 nombres como el reparto total de Avengers: Doomsday, pronto se dejó caer la posibilidad de un nuevo anuncio más adelante con otros personajes que habían quedado fuera del primer lote. Por ahora, eso aún no ha sucedido, pero los fans ya dan por hecho que varios de sus héroes y heroínas favoritos regresarán en esta gran fiesta de Marvel.

Avengers: Doomsday se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026.