María Corina Machado llegó a Oslo y aseguró que en Venezuela hay "agentes rusos e iraníes y grupos terroristas" La dirigente opositora fue recibida por una multitud y este jueves dio una conferencia de prensa en la que aseguró que el país "ya ha sido invadido". "La guerrilla colombiana y los cárteles de la droga han tomado el 60% de la población", subrayó.







Corina Machado fue elegida como el Premio Nobel de la Paz.

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado apareció públicamente en Oslo, donde fue recibida por una multitud, y volvió a trazar un duro diagnóstico sobre la situación política y social de su país. A la vez llamó a la comunidad internacional a actuar para debilitar las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro.

En una conferencia de prensa brindada en Oslo, Noruega, luego de haberse ausentado de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, Machado expresó su “esperanza de que Venezuela vuelva a ser libre de nuevo” y se transforme otra vez en un “faro de esperanza, oportunidades y democracia donde recibamos no solo a los venezolanos que han tenido que huir del país, sino también a ciudadanos de todo el mundo que puedan encontrar el refugio que Venezuela fue hace décadas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/1998928741381321025&partner=&hide_thread=false ¡Oslo, aquí estoy! pic.twitter.com/tsixUerj0q — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025 Durante su breve aparición, la líder opositora aseguró que la amenaza sobre la soberanía venezolana ya es una realidad. “Mucha gente habla de la amenaza de una invasión y yo les digo que Venezuela ya ha sido invadida. Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbolá o Hamás operando libremente en connivencia con el régimen; tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga, que han tomado el 60% de la población, no solo implicados en el tráfico de drogas, sino también en el de personas, en prostitución”, denunció.

Machado insistió en que el sostén principal del gobierno de Maduro es “un muy poderoso y muy bien financiado sistema de represión”. En esa línea, cuestionó el origen de los recursos que alimentan esa estructura: “¿De dónde vienen esos fondos? Del tráfico de drogas, del mercado negro de petróleo, del tráfico de armas, del tráfico de personas”, afirmó.

Ante este escenario, llamó a la comunidad internacional a “cortar esos flujos”, al considerar que, una vez debilitados, el régimen “estará acabado, porque es lo único que tiene, violencia y terror”.