Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

El catálogo de Netflix tiene producciones de todos los géneros y para todos los gustos, desde clásicos hasta los últimos estrenos. Y aunque muchas personas no lo saben, entre ellas está la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas.

Se trata de Marley y yo 2, que cuenta las aventuras del famoso perro antes de los acontecimientos de Marley y yo, la exitosa película de 2008 protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston. En este caso, el tono se aleja del drama y se convierte en una comedia para toda la familia.

Marley y yo 2 (también conocida como Marley y yo: los años cachorros) no cuenta con los personajes de la primera historia, ya que el protagonista es el sobrino de la familia original, y suma otra particularidad: el cachorro tiene una voz propia y podemos escuchar lo que piensa a lo largo de la película.

Marley y yo 2 Netflix Netflix: sinopsis de Marley y Yo 2 Bodi es un niño que siempre ha querido tener un perro, pero su madre, Carol, cree que no está listo para esa responsabilidad. Sin embargo, tiene la oportunidad de cumplir su deseo cuando sus tíos le piden que cuide a su cachorro, Marley, mientras se queda en la casa de su abuelo.

Mientras pasea con Marley por la ciudad, Bodi se entera de que habrá un gran concurso para perros y decide inscribirse como parte de un equipo junto a otros dos cachorros. El problema es que el malvado Hans Von Weiselberger también quiere quedarse con el premio, y hará lo que sea por conseguirlo.

