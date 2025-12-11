Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de diciembre

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación en una semana marcada por la estabilidad, con el mayorista cerca del techo de la banda y el blue con ligero movimiento ascendente.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en la previa del cierre de año.

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación , tras una rueda de miércoles corta con una ligera baja en un contexto sin grandes sobresaltos, donde el mayorista se mueve cerca del techo de la banda y el blue opera al alza , mientras que desde el Gobierno anunciaron una nueva baja de retenciones al campo .

Con una leve baja, el dólar cerró por debajo de los $1.500

El presidente Javier Milei defendió el pasado miércoles el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y afirmó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad" .

El Banco Central permitirá que quienes cobren intereses de Bonares y Globales en enero vuelvan a comprar dólares al tipo de cambio oficial si los reinvierten en bonos similares. La medida abre una excepción puntual dentro del cepo y apunta a sostener la emisión del nuevo Bonar 2029 .

El anuncio se conoció el martes por la noche y se alinea con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la colocación del nuevo Bonar 2029 en dólares. La última emisión de este tipo por parte del Tesoro se había realizado en 2018.

El dólar oficial opera a $1408,26 para la compra y $1458,59 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.437.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1507,57 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1459,31.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.