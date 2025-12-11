Llegó a Netflix y se transformó en la comedia romántica navideña favorita para muchos La nueva película de la plataforma de streaming dura una hora y media, y está llena de humor, disfraces y espíritu navideño. + Seguir en







El secreto de Santa es la nueva apuesta navideña de Netflix. Netflix

Las plataformas de streaming se inundan de espíritu festivo cada diciembre con una oleada de películas navideñas. Una nueva comedia romántica de Netflix se sumó al catálogo con una gran aceptación del público.

El Secreto de Santa arribó a la plataforma con una historia que es simple, cálida y efectiva; es la combinación perfecta para distraerse en familia en la previa de las fiestas. Su trama combina humor, conflicto emocional y un romance que toma protagonismo lentamente.

La historia ocurre en un campamento de snowboard en Sun Peaks; con la nieve, las luces y el espíritu navideño, funciona como el escenario perfecto para una película del género navideño.

Netflix: sinopsis de El secreto de Santa El secreto de santa (2) Netflix La trama se centra en Taylor (interpretada por Alexandra Breckenridge), una madre soltera que atraviesa una situación económica desesperada. Cuando su hija Zoey es aceptada en un prestigioso, pero costoso, campamento de snowboard en Sun Peaks, Taylor toma una decisión que cambia el rumbo de la historia.

Con la ayuda de sus amigos, Taylor diseña una elaborada prótesis facial para transformarse en un hombre mayor y así conseguir un empleo temporal como Santa Claus en el exclusivo complejo turístico de montaña. Una vez instalada en el papel de Papá Noel, su plan se complica cuando conoce a Matthew (Ryan Eggold), el atractivo gerente del lugar. A pesar de chocar en su primer encuentro, la química entre ellos se hace evidente de inmediato.

Tráiler de El secreto de Santa Embed Reparto de El secreto de Santa Alexandra Breckenridge

Ryan Eggold

Tia Mowry

Diana Maria Riva

Madison MacIsaac

Barry Levy

Adam Beauchesne

Dominic Fox

Nathan Kay

William C. Vaughan