28 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de marzo

En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa minorista mantiene los valores de viernes: $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación. En un cierre de semana marcada por el fallo favorable a la Argentina en EEUU por el caso YPF, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos.

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El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

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El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana marcada por el fallo favorable en Estados Unidos a la Argentina por el caso YPF, celebrado efusivamente por el Presidente, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos básicos, mientras que los bonos y el S&P Merval retrocedieron.

¿A cuánto cotizó el dolar?
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El dólar cerró la semana encima de los $1.400

dólar blue billetes divisas

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1382,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1474,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende $1.374,5.

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