Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de marzo
En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa minorista mantiene los valores de viernes: $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación. En un cierre de semana marcada por el fallo favorable a la Argentina en EEUU por el caso YPF, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos.
El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana marcada por el fallo favorable en Estados Unidos a la Argentina por el caso YPF, celebrado efusivamente por el Presidente, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos básicos, mientras que los bonos y el S&P Merval retrocedieron.