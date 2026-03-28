Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de marzo En una jornada sin operaciones oficiales, la divisa minorista mantiene los valores de viernes: $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación. En un cierre de semana marcada por el fallo favorable a la Argentina en EEUU por el caso YPF, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos. Por + Seguir en







El dólar cotiza arriba de los $1.400. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza este sábado a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación, mismos valores del cierre del viernes al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana marcada por el fallo favorable en Estados Unidos a la Argentina por el caso YPF, celebrado efusivamente por el Presidente, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos básicos, mientras que los bonos y el S&P Merval retrocedieron.

La divisa estadounidese cerró la última rueda de la semana $15 arriba, tras haber caído $10 en la rueda del lunes pasado. Todo en un contexto mundial por el conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el pasado jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

dólar blue billetes divisas Stock Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.