La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por un brote de un virus mortal sin cura

La Organización Mundial de la Salud declaró este domingo una “emergencia de salud pública de importancia internacional” a raíz del brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola detectada en la República Democrática del Congo y Uganda.
El organismo advirtió por la expansión de la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda.
La Organización Mundial de la Salud declaró este domingo una “emergencia de salud pública de importancia internacional” a raíz del brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola detectada en la República Democrática del Congo y Uganda.
La cepa es considerada altamente contagiosa y se transmite mediante el contacto con fluidos corporales. Según informó el organismo internacional, actualmente no existen vacunas ni tratamientos autorizados específicamente para esta variante.
Frente a este escenario, la OMS difundió una serie de medidas preventivas y de control diferenciadas entre los países donde ya se registraron contagios y aquellos que aún no presentan casos confirmados.
La OMS aclaró además que la situación actual todavía no reúne las condiciones para ser considerada una “emergencia pandémica” bajo los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. No obstante, advirtió sobre el “alto riesgo” de expansión del virus hacia países limítrofes con la República Democrática del Congo.