La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por un brote de un virus mortal sin cura El organismo advirtió por la expansión de la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo y Uganda. Por Agregar C5N en









La OMS declaró la emergencia sanitaria internacional por un brote de un virus mortal sin cura

La Organización Mundial de la Salud declaró este domingo una “emergencia de salud pública de importancia internacional” a raíz del brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola detectada en la República Democrática del Congo y Uganda.

La cepa es considerada altamente contagiosa y se transmite mediante el contacto con fluidos corporales. Según informó el organismo internacional, actualmente no existen vacunas ni tratamientos autorizados específicamente para esta variante.

Frente a este escenario, la OMS difundió una serie de medidas preventivas y de control diferenciadas entre los países donde ya se registraron contagios y aquellos que aún no presentan casos confirmados.

Recomendaciones para países con casos detectados: Activar los sistemas nacionales de gestión de emergencias y crear centros de operaciones sanitarias.

Intensificar la comunicación de riesgos hacia la población.

Reforzar la participación comunitaria para facilitar la detección temprana de posibles contagios.

Ampliar la capacidad de vigilancia epidemiológica y de análisis de laboratorio.

Elaborar un seguimiento sistemático de las infecciones confirmadas.

Capacitar al personal sanitario en protocolos de control y uso de equipos de protección.

Implementar controles en fronteras y rutas principales para identificar casos sospechosos.

Restringir los viajes internacionales de personas que hayan tenido contacto con infectados.

Aislar y tratar de inmediato a los casos confirmados.

Garantizar que entierros y funerales sean realizados por personal especializado.

Impedir el traslado internacional de restos humanos vinculados a casos sospechosos o confirmados.

Asegurar el abastecimiento de insumos médicos esenciales. Recomendaciones para países sin casos confirmados: Informar a viajeros sobre los riesgos en zonas afectadas.

Difundir medidas preventivas para reducir la exposición al virus.

Preparar protocolos de evacuación y repatriación de ciudadanos expuestos.

Considerar como emergencia sanitaria cualquier caso sospechoso, contacto estrecho o muertes inexplicables, con intervención inmediata dentro de las primeras 24 horas. La OMS aclaró además que la situación actual todavía no reúne las condiciones para ser considerada una “emergencia pandémica” bajo los criterios del Reglamento Sanitario Internacional. No obstante, advirtió sobre el “alto riesgo” de expansión del virus hacia países limítrofes con la República Democrática del Congo.