Para el FMI, Argentina "superó el shock" económico de la guerra en Medio Oriente La vocera del organismo, Julie Kozack, habló de un contexto "desafiante" a nivel mundial, ponderó la acumulación de reservas del Banco Central y el rol exportador de energía del país. "Las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización”, sostuvo. Por + Seguir en







La vocera del FMI brindó su habitual conferencia de prensa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que Argentina "superó el shock" económico generado a nivel mundial por la guerra en Medio Oriente. La vocera del organismo, Julie Kozack, brindó una conferencia de prensa donde habló de un contexto "desafiante", ponderó la acumulación de reservas del Banco Central y el rol exportador de energía del país.

“Durante las últimas dos semanas, el ambiente global se ha convertido en más desafiante, como ya hemos discutido, con el conflicto en el Middle East. Puedo agregar que Argentina ha superado este shock relativamente bien hasta el momento, especialmente porque ahora es un exportador neto de energía”, señaló la vocera.

Desde Washington, Kozack destacó la alianza con el país desde la llegada al gobierno de Javier Milei: “Lo principal aquí es que estamos comprometidos (con las autoridades nacionales), las discusiones están avanzando y las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que la Argentina ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización”.

Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional,.jpg Julie Kozack habló en conferencia de prensa. De todas maneras, pese a reconocer que el país se convirtió en exportador de energía y ahora tiene "una diferencia muy importante" en comparación al 2022, cuando se produjo el anterior gran shock del precio energético, la vocera describió: “La situación es fluida, es incierta, y las condiciones financieras más rígidas tienen el potencial de crear un medio más difícil para todas las economías emergentes e incluso para algunas economías avanzadas”.

El plan económico del Gobierno En materia local, el FMI destacó la agenda reformista del Ejecutivo sobre quien remarcó que “están avanzando en múltiples frentes”, previo a recordar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación.