19 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Para el FMI, Argentina "superó el shock" económico de la guerra en Medio Oriente

La vocera del organismo, Julie Kozack, habló de un contexto "desafiante" a nivel mundial, ponderó la acumulación de reservas del Banco Central y el rol exportador de energía del país. "Las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización”, sostuvo.

Por
La vocera del FMI brindó su habitual conferencia de prensa. 

La vocera del FMI brindó su habitual conferencia de prensa. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que Argentina "superó el shock" económico generado a nivel mundial por la guerra en Medio Oriente. La vocera del organismo, Julie Kozack, brindó una conferencia de prensa donde habló de un contexto "desafiante", ponderó la acumulación de reservas del Banco Central y el rol exportador de energía del país.

La planta de gas licuado de Ras Laffan en Qatar.
Te puede interesar:

Shock energético: los ataques a la energía dispararon el precio del petróleo y el gas

“Durante las últimas dos semanas, el ambiente global se ha convertido en más desafiante, como ya hemos discutido, con el conflicto en el Middle East. Puedo agregar que Argentina ha superado este shock relativamente bien hasta el momento, especialmente porque ahora es un exportador neto de energía”, señaló la vocera.

Desde Washington, Kozack destacó la alianza con el país desde la llegada al gobierno de Javier Milei: “Lo principal aquí es que estamos comprometidos (con las autoridades nacionales), las discusiones están avanzando y las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que la Argentina ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización”.

Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional,.jpg
Julie Kozack habl&oacute; en conferencia de prensa.&nbsp;&nbsp;

Julie Kozack habló en conferencia de prensa.

De todas maneras, pese a reconocer que el país se convirtió en exportador de energía y ahora tiene "una diferencia muy importante" en comparación al 2022, cuando se produjo el anterior gran shock del precio energético, la vocera describió: “La situación es fluida, es incierta, y las condiciones financieras más rígidas tienen el potencial de crear un medio más difícil para todas las economías emergentes e incluso para algunas economías avanzadas”.

El plan económico del Gobierno

En materia local, el FMI destacó la agenda reformista del Ejecutivo sobre quien remarcó que “están avanzando en múltiples frentes”, previo a recordar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación.

Kozack también destacó los “esfuerzos” para reconstruir las reservas internacionales: "El Banco Central ha comprado alrededor de 3.500 millones de dólares en reservas desde el comienzo del año. Esto es equivalente a alrededor de 70 millones de dólares por día".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y una advertencia a Irán en plena escalada bélica en Medio Oriente.

Trump amenazó con bombardear un yacimiento de gas si Irán vuelve a atacar a Qatar

play

Un argentino mostró cómo quedó Beirut después del último ataque de Israel

El periodista y el camarógrafo tuvieron que ser hospitalizados. 

Medio Oriente: un periodista resultó herido mientras estaba al aire en el Líbano

El ataque de Irán a Ras Laffan en Qatar.

Irán atacó un importante complejo gasífero en Qatar como represalia contra EEUU e Israel

Pezeshkian aseguró que el ataque no beneficiará al enemigo.

Irán advirtió por "consecuencias incontrolables" tras el ataque a su infraestructura energética

Israel confirmó la muerte del ministro de Inteligencia de Irán: Fue eliminado de la noche a la mañana

Israel confirmó la muerte de Esmaeil Khatib, ministro de Inteligencia de Irán

Rating Cero

A lo largo de tres entregas anteriores, la serie acumuló reconocimientos como siete premios India Catalina en 2024.
play

Esta serie colombiana de amor adolescente estrenó su última temporada en Netflix y es furor: de cuál se trata

Los participantes de GH Generación Dorada.

"No me pienso ir": hay gran preocupación en Gran Hermano por la salud de una participante

Fer Vázquez acusó a Emilia de haberle cerrado muchas puertas en la industria de la música.

Fer Vázquez volvió a apuntar contra Emilia Mernes y la fulminó: "Muy mala leche"

A principios de marzo cumplió 86 años. 

Alerta en Hollywood: una mega estrella del cine y la televisión fue internada de urgencia en Hawái

Hernán Ontivero fue soldado del Ejército Argentino, y tras su salida de Gran Hermano ahora se perfila como boxeador amateur

El cambio de un exparticipante de Gran Hermano: se lanzó como boxeador amateur

Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

últimas noticias

Fútbol: Schelotto asume como vicepresidente sin dejar la actividad profesional

Es argentino, jugó en un grande y ahora será vicepresidente, futbolista y dueño de un club europeo

Hace 4 minutos
La fiscal brindó una conferencia de prensa en Cosquín. 

Aparición de Esmeralda: la fiscal dio detalles de cómo encontraron a la niña en La Falda

Hace 5 minutos
En Brasil, el 16% de las ventas de 0 km son de vehículos electrificados. 

Brasil seduce: por qué las automotrices chinas eligen producir del otro lado de la frontera

Hace 5 minutos
play
A lo largo de tres entregas anteriores, la serie acumuló reconocimientos como siete premios India Catalina en 2024.

Esta serie colombiana de amor adolescente estrenó su última temporada en Netflix y es furor: de cuál se trata

Hace 6 minutos
Cada jurisdicción establece sus propios plazos, requisitos y excepciones.

Confirmado: estos son los autos que no deberán pagar la VTV en abril 2026

Hace 6 minutos