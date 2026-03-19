Para el FMI, Argentina "superó el shock" económico de la guerra en Medio Oriente
La vocera del organismo, Julie Kozack, habló de un contexto "desafiante" a nivel mundial, ponderó la acumulación de reservas del Banco Central y el rol exportador de energía del país. "Las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización”, sostuvo.
La vocera del FMI brindó su habitual conferencia de prensa.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró este jueves que Argentina "superó el shock" económico generado a nivel mundial por la guerra en Medio Oriente. La vocera del organismo, Julie Kozack, brindó una conferencia de prensa donde habló de un contexto "desafiante", ponderó la acumulación de reservas del Banco Central y el rol exportador de energía del país.
“Durante las últimas dos semanas, el ambiente global se ha convertido en más desafiante, como ya hemos discutido, con el conflicto en el Middle East. Puedo agregar que Argentina ha superado este shock relativamente bien hasta el momento, especialmente porque ahora es un exportador neto de energía”, señaló la vocera.
Desde Washington, Kozack destacó la alianza con el país desde la llegada al gobierno de Javier Milei: “Lo principal aquí es que estamos comprometidos (con las autoridades nacionales), las discusiones están avanzando y las reformas están orientadas a captar las fuertes ganancias que la Argentina ha logrado hasta ahora con su programa de estabilización”.
De todas maneras, pese a reconocer que el país se convirtió en exportador de energía y ahora tiene "una diferencia muy importante" en comparación al 2022, cuando se produjo el anterior gran shock del precio energético, la vocera describió: “La situación es fluida, es incierta, y las condiciones financieras más rígidas tienen el potencial de crear un medio más difícil para todas las economías emergentes e incluso para algunas economías avanzadas”.
El plan económico del Gobierno
En materia local, el FMI destacó la agenda reformista del Ejecutivo sobre quien remarcó que “están avanzando en múltiples frentes”, previo a recordar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación.
Kozack también destacó los “esfuerzos” para reconstruir las reservas internacionales: "El Banco Central ha comprado alrededor de 3.500 millones de dólares en reservas desde el comienzo del año. Esto es equivalente a alrededor de 70 millones de dólares por día".