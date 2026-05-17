Tini Stoessel se quebró en vivo al hablar del acoso: "Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas"

La artista se presentó en Salta y, en medio del show que deslumbró a los fanáticos locales, hizo una breve pausa para dar un sentido mensaje a sus seguidoras: “Estamos acá todas juntas en la misma lucha. Anímense a hablar. No tengan miedo de hablar, de denunciar”, alentó.

En el marco de su gira Futttura por el interior del país, Tini Stoessel se presentó en Salta donde sorprendió a sus fanáticos al tomarse unos minutos para dejar un fuerte y estremecedor mensaje sobre el acoso que suelen sufrir las mujeres.

La artista argentina desplegó un gran show como lo viene haciendo, y en las más de dos horas de su presentación bajo una intensa lluvia hizo una breve pausa para hablarle directamente a sus seguidoras. El momento se viralizó luego que una de las presentes las filmara y lo publicara en las redes donde se la puede ver a la ex – Violetta totalmente impactada, nerviosa y quebrada al enviar el mensaje que quería dar.

Esta no es la primera vez que la también actriz se toma un tramo de su presentación para hablarle a su público. La anterior vez fue en Tucumán durante la polémica que la vinculó junto a María Becerra en la pelea y ruptura de una amistad con Emilia Mernes . En aquella oportunidad pidió ponerle fin al tema y expresó que “es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado, no tiene que ver con la depresión”.

Sin embargo, esta vez fue dirigido a la lucha de las mujeres sobre el acoso y la violencia que sufren a diario no solo en la calle sino en diferentes ambientes de la vida cotidiana. Ante un respetuoso estadio comenzó reconociendo que está “pensando en alguna manera decirlo algún día”.

“ Que injusto algunas cosas, pero al día de hoy, es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa, o tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás 'a salvo'. En todo, en el trabajo, en el colegio”, se la escucha decir entre nervios y una voz quebrada.

La artista se mostró siendo sorora y remarcó que las mujeres se encuentran unidas en una misma causa: “Estamos acá todas juntas en la misma lucha, de las cosas más chiquitas, a las más grandes, no las dejemos pasar, anímense a hablar, anímense a contárselo a alguien. Es díficil de hablar este tema, pero es muy loco que te sentas a hablar con cualquier mujer y todas tienen alguna historia para contarte”.

Embed - C5N on Instagram: " "Anímense a denunciar": el mensaje de Tini La cantante se presentó este fin de semana en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, en el marco de la gira Futttura, y, en medio del recital, dio un sentido mensaje contra el acoso y la violencia hacia las mujeres." View this post on Instagram

“Qué triste es tener que hablar de este tema. Te sentas a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte. Escuchar este silencio me parece estremecedor. Cuándo va a ser el día que podamos salir tranquilas a caminar por la calle. Cuándo va a ser el día que… también tantas cosas”, se descargó.

Por último, la cantante cuestionó con dureza la falta de libertad con la que conviven las mujeres cotidianamente al preguntar cuándo va a ser el día que puedan salir tranquilas a caminar por la calle y cuándo cambiarán las cosas.

Finalmente, la intérprete renovó su pedido a las víctimas para que dejen de lado el temor y concluyó de manera contundente: “No tengan miedo de hablar, de denunciar, no tengan miedo y espero que seamos más escuchadas”.