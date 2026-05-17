17 de mayo de 2026 Inicio
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Donald Trump volvió a exigir que Irán acepte un acuerdo: "Deben ser rápidos o no quedará nada de ellos"

El presidente de Estados Unidos volvió a lanzar una advertencia al régimen de Teherán y remarcó que "el tiempo se acaba". Fue mientras transcurren las conversaciones de paz entre ambos países.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar a Irán en medio de las negociaciones de paz con ese país en el marco de la guerra en Medio Oriente e instó a que el régimen acepte un acuerdo, debido a que si no "no quedará nada de ellos".

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En Truth Social, Trump expuso una nueva advertencia al régimen de Teherán y exigió que se pliegue a un entendimiento con el país norteamericano, en medio del diálogo de las autoridades de ambas naciones. "Para Irán, el tiempo se acaba y deben actuar con rapidez, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo apremia!", aseveró.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Los dichos del republicano se produjeron después de que el canciller iraní, Abbas Araqchi, aseguró desde Nueva Delhi que ambos gobiernos continúan intercambiando mensajes, aunque admitió que las conversaciones avanzan lentamente. En tal sentido, mientras integraba una cumbre de los BRICS en la capital india, reveló que Washington retomó el contacto diplomático después de que Trump rechazara públicamente la última propuesta presentada por Teherán para intentar destrabar el conflicto regional.

Las negociaciones atraviesan un momento delicado luego de que Trump calificara la iniciativa iraní como “inaceptable” y cuestionara duramente las condiciones planteadas por Teherán para avanzar hacia un acuerdo.

La guerra con Irán, uno de los ejes de la visita de Donald Trump a China

El presidente de China, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump, mantuvieron una cumbre donde coincidieron en avanzar con el fortalecimiento del comercio bilateral, la apertura "permanente" del estrecho de Ormuz y en que Irán "jamás podrá poseer armas nucleares".

El encuentro se llevó a cabo en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín donde, según informó la Casa Blanca en un comunicado, ambas partes dialogaron sobre cómo fortalecer la cooperación económica entre los países,"incluyendo la ampliación del acceso al mercado chino para las empresas estadounidenses y el aumento de la inversión china en nuestras industrias".

Además, detallaron, los mandatarios "coincidieron en que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto para garantizar el libre flujo de energía". Por su parte, Xi Jinping "también dejó clara la oposición de China a la militarización del estrecho y a cualquier intento de cobrar peaje por su uso, y expresó su interés en adquirir más petróleo estadounidense para reducir la dependencia de China del estrecho en el futuro".

"Ambos países coincidieron en que Irán jamás podrá poseer armas nucleares", concluyó el escrito publicado por la Casa Blanca en X, junto a una serie imágenes de ambos mandatarios.

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