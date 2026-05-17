Belgrano: un conductor sufrió un ataque de epilepsia, generó un choque múltiple y hay ocho heridos

El hecho se produjo cuando una camioneta impactó a otro vehículo y provocó un accidente en cadena. Las personas afectadas presentaron lesiones leves.

Al menos ocho personas sufrieron heridas después de que una camioneta que circulaba a contramano en el barrio porteño de Belgrano chocara contra otro vehículo y generara un choque en cadena, por el cual fueron afectados cuatro automóviles y dos motocicletas.

Impacto en el aire: dos aviones se estrellaron en pleno show de la fuerza aérea de Estados Unidos

El hecho se produjo sobre la Avenida Crámer, en el tramo comprendido con la Avenida Monroe, donde un hombre registró un ataque de epilepsia y provocó el choque en cadena, por lo que personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) auxilió a ocho personas, de los cuales cuatro recibieron asistencia en el lugar ya que tenían lesiones leves o presentaban golpes menores.

En tanto, las otras cuatro personas sufrieron politraumatismos , por lo que los médicos trasladaron al Hospital Pirovano a una joven de 29 años y a dos hombres de 31 y 63 años. Por su parte, una cuarta ambulancia transportó a un hombre de 44 años hacia la guardia del Hospital Tornú.

Los integrantes de Bomberos de la Ciudad y personal de la comisaría vecinal desplegaron un operativo e interrumpieron el flujo vehicular sobre la Avenida Crámer para facilitar las tareas de remoción de los vehículos destruidos y permitir el levantamiento de rastros periciales.

Accidente fatal en la Autopista Perito Moreno: un muerto y un herido en grave estado

Un hombre de 41 años murió y su hijo de 19 terminó herido en grave estado el sábado en un accidente fatal sobre la Autopista Perito Moreno. El hecho ocurrió cuando viajaban, desde Magdalena hacia Campo de Mayo, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca que llevaba un trailer con caballos. La víctima fue atropellada por un auto mientras revisaba un neumático, tras haber estacionado sobre la banquina pasando el peaje del Parque Avellaneda.

El conductor se dio a la fuga y es buscado intensamente por la Policía de la Ciudad, a la vez de que se revisan las cámara se seguridad de la autopista para conocer mayores detalles sobre como ocurrió el siniestro.

"Un automovilista, totalmente desaprensivo, con una maniobra temeraria se ha cruzado evidentemente varios carriles, de izquierda a derecha, y atropelló al hombre que murió en el momento", informó desde el lugar el periodista de C5N Diego Fernández en el programa Argentina en Vivo.