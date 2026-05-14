Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de mayo

El dólar minorista cerró este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el paralelo experimentó una leve subida.

El dólar oficial atraviesa con estabilidad la primera mitad del año.

El dólar minorista cerró este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , tras haber trepado $10 en la rueda del miércoles , con lo que cortó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja.

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Durante una jornada en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este el dato de la inflación de abril , en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.418,90 para la venta.

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.396.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.481,27 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.421,42

dólar blue billetes divisas El dólar oficial se mueve sin sobresaltos. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,79.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.