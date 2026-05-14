Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 14 de mayo

El dólar minorista cerró este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber trepado $10 en la rueda del miércoles, con lo que cortó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja.
El dólar minorista cerró este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el paralelo experimentó una leve subida.
El dólar minorista cerró este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber trepado $10 en la rueda del miércoles, con lo que cortó la racha de dos jornadas consecutivas a la baja.
Durante una jornada en la que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este el dato de la inflación de abril, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.418,90 para la venta.
La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.396.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.481,27 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.421,42
La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotiza a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.392.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,79.
El dólar futuro cotiza a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.