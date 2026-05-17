Black Week: los supermercados mayoristas también lanzaron su propia semana de descuentos

Los supermercados mayoristas realizarán, desde este lunes 18 hasta el domingo 24 de mayo, su propia semana de descuentos denominada Black Week Nacional, tras la edición 2026 del Hot Sale. La iniciativa es de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y tiene como objetivo “combatir la inflación”.
Las ofertas estarán dirigidas “tanto al público general como a los comercios de proximidad”, con promociones de hasta el 40% de descuento en una amplia variedad de productos.
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Qué mayoristas adhirieron a la Black Week Nacional
Se trata de la primera edición del año y contará con unos 200 locales mayoristas adheridos, con venta física y online, donde “ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.
Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, perfumería y limpieza). La entidad aclaró que “las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados”.
En la página web de la cámara empresaria organizadora (www.cadam.com.ar) figuran la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.
Un "esfuerzo conjunto para impulsar el consumo"
Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.
En esta línea, contextualizaron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, remarcando que “el dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.
Las mayores subas se registraron en los precios regulados que fueron los que más subieron en abril (+4,7%), principalmente por aumentos en transporte y electricidad. También, los aumentos se dieron en educación (+4,2%), debido a ajustes en cuotas escolares; y Comunicación (+4,1%).
También se destacaron las subas en vivienda, agua, electricidad y gas (+3,5%) y en Prendas de vestir y calzado (+3,2%), vinculadas al cambio de temporada.