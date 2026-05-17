Black Week: los supermercados mayoristas también lanzaron su propia semana de descuentos

200 comercios mayoristas adhirieron a la semana de promociones que empieza este lunes como una iniciativa de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas para "combatir la inflación".

Los supermercados mayoristas realizarán, desde este lunes 18 hasta el domingo 24 de mayo , su propia semana de descuentos denominada Black Week Nacional , tras la edición 2026 del Hot Sale. La iniciativa es de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) y tiene como objetivo “combatir la inflación” .

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Las ofertas estarán dirigidas “tanto al público general como a los comercios de proximidad”, con promociones de hasta el 40% de descuento en una amplia variedad de productos.

Mañana comienza el Black Week Nacional Mayorista de CADAM Consultá las promociones en tu mayorista más cercano https://t.co/j8wnktSPbg pic.twitter.com/qEH888ujtv

Se trata de la primera edición del año y contará con unos 200 locales mayoristas adheridos, con venta física y online , donde “ofrecerán promociones y descuentos especiales en productos de consumo masivo de primera necesidad, como alimentos, bebidas, perfumería y limpieza”.

Durante toda la semana, los locales mayoristas adheridos ofrecerán promociones y descuentos especiales de hasta el 40% en productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, perfumería y limpieza). La entidad aclaró que “las promociones las definirá cada empresa adherida con sus propios descuentos y productos alcanzados”.

En la página web de la cámara empresaria organizadora (www.cadam.com.ar) figuran la ubicación física de cada local y las direcciones de las tiendas virtuales.

Un "esfuerzo conjunto para impulsar el consumo"

Desde CADAM destacaron que el Black Mayorista “es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para impulsar el consumo, en un contexto de desaceleración inflacionaria y retracción de ventas”.

En esta línea, contextualizaron que “la inflación de abril fue del 2,6% mensual y marcó así la primera baja después de 10 meses en ascenso”, remarcando que “el dato que difundió el INDEC fue el más bajo desde la suba del 2,5% en noviembre de 2025”.

Las mayores subas se registraron en los precios regulados que fueron los que más subieron en abril (+4,7%), principalmente por aumentos en transporte y electricidad. También, los aumentos se dieron en educación (+4,2%), debido a ajustes en cuotas escolares; y Comunicación (+4,1%).

También se destacaron las subas en vivienda, agua, electricidad y gas (+3,5%) y en Prendas de vestir y calzado (+3,2%), vinculadas al cambio de temporada.