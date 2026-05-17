"Me salvó de la muerte": exitoso cantante de cumbia abandona la música para consagrarse a Cristo

Tras 17 años de carrera, el reconocido artista anunció su retiro de los escenarios debido a un giro profundo en su vida personal. Decidió abrazar el camino de la fe y dedicar su tiempo a ayudar a personas en situación de calle. "Dejo todo y voy atrás de aquel que dio la vida por mí y por ti", expresó.

El exitoso cantante de cumbia y exparticipante del programa Cuestión de Peso decidió abandonar los escenarios tras 17 años de trayectoria por un giro profundo en su vida personal: se volcó a la fe y eligió dedicar su tiempo a ayudar a personas en situación de calle. " Dejo todo y voy atrás de aquel que dio la vida por mí y por ti ", expresó en sus redes sociales.

En un emotivo video, Gastón Hernán Villagra más conocido como El Retutu, anunció su retiro definitivo de la cumbia. El artista explicó los motivos de su alejamiento de la escena musical y sostuvo que Cristo "lo salvó de la muerte".

" Hoy se cierra una etapa en mi vida, hoy se toma una decisión muy difícil . No estoy triste, simplemente que dejo todo y voy atrás de aquel que dio la vida por mí y por ti", expresó Gastón en su publicación sumando miles de comentarios entre tristeza y apoyo en esta nueva etapa.

En ese sentido, continuó: "No me volví loco, ni tampoco un enfermo, no me lavaron la cabeza. Simplemente que mi vida cambió , es un proceso muy difícil el que estoy viviendo porque tengo 44 años y a mi edad es difícil conseguir trabajo ".

"Sé que es difícil dejar algo a lo que me dediqué prácticamente toda mi vida. Es difícil soltar esto, pero siento que es el momento, siento que ya es otra etapa de mi vida que yo tengo que caminar", explicó a sus seguidores dando por finalizada una etapa muy importante de su vida que le dio sustento y sentido.

El cantante que había incursionado en la cumbia en 2009, cobró notoriedad luego de su paso por el programa de Alberto Cormillot en 2011. Su historia conmovió al público y se convirtió rápidamente en uno de los participantes favoritos de la audiencia. En los últimos años, en paralelo a su carrera artística, El Retutu se dedicó a ayudar a personas en situación de calle y abrazó el camino de la fe.

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A pesar de anunciar su retiro de la cumbia, Gastón dejó abierta la puerta a la música y a la posibilidad de unir su fe con su pasión: "Me gustaría poder hacer música cristiana algún día, también música infantil, como siempre soñé cuando empecé en este camino. No estoy triste: fue una etapa maravillosa de mi vida que ahora debo dejar atrás, porque se aproxima otra distinta. La gloria venidera será aún mayor que la primera."