13 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de mayo

El dólar minorista cerró este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y logró cortar una racha negativa de dos jornadas consecutivas. En paralelo, el dólar mayorista, referencia clave del mercado, avanzó $8 y mostró un fuerte repunte impulsado por una mayor demanda de divisas.

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El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia descendente.

El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia descendente.

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El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, tras haber retrocedido $10 en la rueda del martes y cortó la racha de dos jornadas consecutivas al alza. En cuanto al segmento mayorista, referencia clave del mercado, avanzó $8 y mostró un fuerte repunte impulsado por una mayor demanda de divisas.

El equipo económico de Luis Caputo rolleó todos los vencimientos y obtuvo dólares.
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Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.425,05 y el contado con liquidación (CCL) a $1.481,92. En el mercado informal, el dólar blue escaló $5 a $1.420 para la venta.

En ese contexto se publicó el dato de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele servir de guía para prever el indicador a nivel nacional. En abril, el Índice de Precios al Consumidor trepó 2,5%, una desaceleración respecto al 3% de marzo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s42 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s70 millones, en su 85ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.687 millones en el año, de los cuales u$s536 millones corresponden a este mes de mayo.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,79.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.

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