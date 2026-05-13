Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de mayo

El dólar minorista cerró este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, y logró cortar una racha negativa de dos jornadas consecutivas. En paralelo, el dólar mayorista, referencia clave del mercado, avanzó $8 y mostró un fuerte repunte impulsado por una mayor demanda de divisas.

El dólar oficial atraviesa la semana con tendencia descendente.

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación , tras haber retrocedido $10 en la rueda del martes y cortó la racha de dos jornadas consecutivas al alza. En cuanto al segmento mayorista, referencia clave del mercado, avanzó $8 y mostró un fuerte repunte impulsado por una mayor demanda de divisas.

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Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó a $1.425,05 y el contado con liquidación (CCL) a $1.481,92. En el mercado informal, el dólar blue escaló $5 a $1.420 para la venta.

En ese contexto se publicó el dato de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele servir de guía para prever el indicador a nivel nacional. En abril, el Índice de Precios al Consumidor trepó 2,5% , una desaceleración respecto al 3% de marzo.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s42 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s70 millones, en su 85ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.687 millones en el año, de los cuales u$s536 millones corresponden a este mes de mayo.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va del año. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.400 para la compra y $1.420 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.392.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.480,35, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,79.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.403,5 para la compra y $1.404 para la venta.