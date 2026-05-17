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Famoso en The Walking Dead: así fue la impresionante transformación de Chandler Riggs

La transformación del actor abarca desde su infancia como Carl Grimes en The Walking Dead hasta su transición a la madurez como actor y DJ/músico bajo el seudónimo de Eclipse.

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

Chandler Riggs ha crecido actoralmente y es un reconocido actor estadounidense.

  • La transformación de Chandler Riggs abarca desde su infancia como Carl Grimes en The Walking Dead hasta su transición a la madurez como actor y DJ/músico.
  • Interpretó a Carl desde los 10 hasta los 18 años, destacando por su icónico sombrero de sheriff. Su personaje evolucionó de ser un niño protegido a convertirse en un superviviente endurecido.
  • Chandler Riggs se encuentra activo en la actuación, la música y la producción de proyectos audiovisuales y de realidad virtual.
  • Riggs, a lo largo de estos se convirtió en un reconocido actor estadounidense mundialmente, más aún conocido por interpretar a Carl Grimes en la aclamada serie de AMC, The Walking Dead.

La transformación de Chandler Riggs abarca desde su infancia como Carl Grimes en The Walking Dead hasta su transición a la madurez como actor y DJ/músico bajo el seudónimo de Eclipse.

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Interpretó a Carl desde los 10 hasta los 18 años, destacando por su icónico sombrero de sheriff. Su personaje evolucionó de ser un niño protegido a convertirse en un superviviente endurecido. En 2017, la producción decidió prescindir de su personaje a mitad de la octava temporada, a pesar de que Riggs estaba comprometido con el papel.

Continuó trabajando en series de televisión como A Million Little Things, incursionó en la música electrónica y el streaming en Twitch. Además, participa en nuevos proyectos cinematográficos con cambios de apariencia extremos. A continuación te contamos más detalles de su increíble transformación a lo largo de los años.

Como fue la increíble transformación de Chandler Riggs

Chandler Riggs se encuentra activo en la actuación, la música y la producción de proyectos audiovisuales y de realidad virtual. El actor de 26 años continúa trabajando tanto en la industria del cine como en convenciones de fanáticos a nivel internacional.

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Riggs, a lo largo de estos se convirtió en un reconocido actor estadounidense mundialmente, más aún conocido por interpretar a Carl Grimes en la aclamada serie de AMC, The Walking Dead. Aquí, dio vida al hijo del protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln) durante ocho temporadas, desde el estreno de la serie en 2010 hasta la trágica muerte de su personaje en 2018. El actor literalmente creció en la pantalla grande del apocalipsis zombi, ya que comenzó a trabajar en el show cuando tenía solo 10 años y se despidió a los 18.

Carl comenzó como un niño tímido y protegido que dependía totalmente de sus padres, con el avance de las temporadas, se transformó en un superviviente endurecido y un combatiente capaz. El personaje adoptó el distintivo sombrero de sheriff de su padre como símbolo de su herencia y madurez.

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La muerte de Carl Grimes en la octava temporada generó un enorme revuelo entre los fanáticos y se distanció por completo de los cómics originales, donde el personaje sobrevive hasta la adultez. A pesar de los tragos amargos, Riggs regresó en 2022 para hacer un breve e imperceptible cameo oculto como un granjero de Hilltop durante el episodio final de la serie. A lo largo de la misma, su look fue cambiando notablemente, se percibe el crecimiento actoral tanto en su trayectoria como físicamente y actutidinalmente.

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