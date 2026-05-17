17 de mayo de 2026 Inicio
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Así quedó el hotel que se incendió en Bariloche: las principales hipótesis sobre cómo se inició el fuego

El Hotel Huemul, con 40 años de trayectoria, era uno de los más tradicionales de la ciudad y recibía cada año a miles de estudiantes de todo el país en sus viajes de egresados. Las llamas lo redujeron a escombros y cenizas.

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El Hotel Huemul planeaba una reinauguración por sus 40 años.

C5N

Un voraz incendio se desató este sábado por la tarde en el histórico Hotel Huemul, un emblemático establecimiento de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche, con una larga tradición en recibir a estudiantes que celebran su viaje de egresados. El fuego, que comenzó pasadas las 15, se propagó con rapidez por la estructura, generando columnas de humo negro que resultaron visibles desde diversos puntos de la ciudad y causaron gran conmoción entre vecinos y turistas.

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El histórico establecimiento, ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Ezequiel Bustillo en la zona oeste de la ciudad, fue evacuado de inmediato cuando comenzó la propagación de las llamas.

Luciana Avilés, corresponsal de C5N en Bariloche, explicó que "es destrucción total, lo poco que ha quedado en pie no está usable, no es posible recuperarlo".

incendio bariloche huemul
El fuego consumió rápidamente el edificio.

El fuego consumió rápidamente el edificio.

"Había una intención de una remodelación de este emblemático hotel. De hecho, la idea era inaugurarlo nuevamente, hacer una reapertura luego de haber llevado adelante todas estas refacciones que se estaban realizando en este lugar y bueno, la verdad es que por eso también hay mucha conmoción", añadió.

Dado que más temprano los bomberos habían advertido por la realización de simulacros, muchos vecinos creyeron que no se trataba de una alerta real, hasta que la densa columna de humo negro, visible a varios kilómetros, confirmó la tragedia.

hotel huemul incendio
15 dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas.

15 dotaciones de bomberos trabajaron para contener las llamas.

Las causas del incendio del hotel en Bariloche

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, dio su testimonio en La voz de la calle y expresó: "Fue un incendio que fue provocado por una quema de malezas. Enseguida agarró el techo, y como es un hotel viejo que hace mucho tiempo está en esas maderas, se prende rápidamente. Seguramente no tenían permiso para la quema, y en la impericia a veces pasan estas cosas. Las cosas cuando se hacen así en forma irresponsable pasa esto".

Además, añadió: "Hay dos personas que están fuera de peligro solamente por inhalación de humo. Menos mal que no había nadie en el hotel, estaba en reparación, iban a reinaugurarlo por los 40 años. Lo grave de todo esto es cómo quedó este hotel con tanto tiempo y un hotel clásico de Bariloche que fue comido por las llamas, la verdad que es muy triste".

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