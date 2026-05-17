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Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

Entre los convocados aparecen figuras de la música, ex participantes de Gran Hermano y reconocidas personalidades de la televisión.

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity

  • MasterChef Celebrity podría regresar a la televisión en 2026.
  • Telefe ya tendría una lista de famosos convocados.
  • Las grabaciones comenzarían entre julio y agosto.
  • El reality volvería tras el final de Gran Hermano.
  • El reality gastronómico fue uno de los programas más exitosos de la señal.

Se filtró la lista de famosos que podrían estar en el próximo MasterChef Celebrity: el programa mainstream volvería a la pantalla de Telefe y ya comenzaron a circular los nombres de las figuras que el canal buscaría sumar para la nueva temporada del reality gastronómico.

La temporada de MasterChef Celebrity comenzará luego de Gran Hermano: Generación Dorada 2026.
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MasterChef Celebrity: filtraron la lista de famosos convocados

Según trascendió en LAM, las grabaciones podrían comenzar entre julio y agosto de 2026, dependiendo del cierre de Gran Hermano. Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte del canal de las pelotas, la propuesta culinaria aparece como una de las grandes apuestas para el segundo semestre de 2026.

El ciclo tuvo muy buenos números de rating en sus temporadas anteriores y el regreso buscaría repetir el éxito que generó entre el público.

poggio pintos

Cuáles son los famosos que Telefe quiere para MasterChef Celebrity

Entre los nombres filtrados aparecen figuras vinculadas a la música, redes sociales, televisión y exparticipantes de realities. Los famosos que estarían en la mira de Telefe son:

  • Nick Sicaro;
  • L-Gante;
  • Julieta Poggio;
  • Lucila Villar;
  • China Ansa;
  • Abel Pintos.

Uno de los nombres que más sorprendió fue el de Abel Pintos, ya que, según revelaron en el programa, el canal estaría haciendo una fuerte propuesta para convencerlo de participar.

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