17 de mayo de 2026 Inicio
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Murió una joven argentina en Australia tras el vuelvo de un micro turístico

Serena Andreatta viajaba por Queensland cuando el colectivo en el que se trasladaba volcó sobre una ruta del noreste australiano. Hay decenas de heridos y las autoridades investigan las causas del accidente.

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Joven argentina murió en Australia tras el vuelvo de un micro turístico

Joven argentina murió en Australia tras el vuelvo de un micro turístico

Una joven argentina murió en Australia luego del vuelco de un micro turístico que circulaba por una ruta del estado de Queensland. La víctima fue identificada como Serena Andreatta, una rosarina de 26 años que recorría el país oceánico desde abril.

Serena Andreatta tenía 26 años y había explotado al máximo su pasión por los viajes.
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Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que falleció en Australia tras el vuelco de un micro turístico

El accidente ocurrió el jueves por la tarde sobre la Bruce Highway, cerca de la localidad de Gumlu, mientras el ómnibus de la empresa FlixBus realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach. Tras el vuelco, se desplegó un importante operativo de emergencia con ambulancias, helicópteros sanitarios y personal especializado.

Andreatta fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Era la única víctima fatal del siniestro. En el vehículo viajaban otras 29 personas, la mayoría turistas extranjeros, que sufrieron lesiones de distinta consideración. Algunos permanecían internados en centros médicos de Townsville, Ayr y Bowen.

El conductor del micro, un hombre de 70 años, resultó con heridas leves y ya fue dado de alta. Según informaron las autoridades australianas, deberá declarar en el marco de la investigación que intenta determinar por qué el colectivo perdió el control y terminó volcado al costado de la carretera.

Desde la empresa de transporte señalaron que no hubo exceso de velocidad y que los análisis de alcohol y drogas realizados al chofer dieron negativos.

Quién era Serena Andreatta

Serena Andreatta había nacido en Rosario y tenía ciudadanía argentina e italiana. Tras estudiar en la Universidad Nacional de Rosario, se instaló en Italia y desarrolló un emprendimiento vinculado al asesoramiento para obtener ciudadanía italiana.

Amante de los viajes, había recorrido distintos países de Europa y Asia. En las últimas semanas compartía imágenes de su estadía en Australia, destino al que había llegado para continuar una travesía que sus allegados definían como “el viaje de su vida”.

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