Se filtró el monto del contrato de Wanda Nara para hacer las escenas íntimas con Agustín Bernasconi El programa de espectáculos “A la tarde” reveló un supuesto documento confidencial con las exigencias que habría impuesto la conductora para grabar las escenas íntimas de su nueva película. Por Agregar C5N en









Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. Redes sociales

Los rumores de romance entre Wanda Nara y Agustín Bernasconi crecieron durante el rodaje de la película “¿Querés ser mi hijo?”.

Wanda habría impuesto cláusulas especiales para garantizar privacidad y controlar las escenas íntimas del film.

También trascendió que negoció un caché superior al habitual dentro del cine argentino por su debut cinematográfico.

El proyecto ganó aún más repercusión por las versiones de tensiones y supuestos vínculos sentimentales detrás de escena. El mundo del espectáculo sigue atento a los crecientes rumores que vinculan sentimentalmente a Wanda Nara con Agustín Bernasconi, su compañero en la película que ambos filman en el exterior. Según trascendió, la cercanía entre la empresaria y el exintegrante de “Soy Luna” habría ido más allá de lo estrictamente profesional, despertando una fuerte repercusión mediática alrededor del proyecto cinematográfico que protagonizan.

En medio de esta ola de versiones, también salieron a la luz detalles sobre las condiciones que Wanda habría impuesto antes del inicio del rodaje. De acuerdo con distintos programas de espectáculos, la conductora pidió una serie de exigencias vinculadas tanto a su comodidad personal como a la privacidad dentro del set, buscando mantener bajo control cada aspecto relacionado con su participación en la película.

Wanda y Bernasconi Wanda Nara y Agustín Bernasconi en el set de grabación de ¿Querés ser mi hijo?. Redes sociales

Entre los puntos que más llamaron la atención aparecen las cláusulas destinadas a regular las escenas íntimas del film. Las condiciones incluirían pautas específicas sobre la manera en que debían grabarse los momentos de mayor carga pasional, además de límites relacionados con la exposición y el entorno durante las filmaciones. Estos detalles no hicieron más que aumentar la expectativa y el revuelo alrededor del estreno y de la supuesta relación entre los protagonistas.

Cuánto cobró Wanda Nara por las escenas íntimas con Agustín Bernasconi El debut cinematográfico de Wanda Nara en la comedia romántica “¿Querés ser mi hijo?” sigue generando repercusión tanto por su faceta artística como por las cifras que rodean su participación en el proyecto. Luego de que trascendieran las supuestas cláusulas especiales que habría solicitado para filmar las escenas íntimas junto a Agustín Bernasconi, comenzaron a crecer las especulaciones sobre el importante caché que la empresaria habría negociado para asumir este desafío actoral.

Agustín Bernasconi - Wanda Nara Si bien los contratos cinematográficos suelen manejarse bajo estricta confidencialidad, distintas versiones del ambiente aseguran que Wanda habría acordado una remuneración superior a los estándares habituales del cine local. Su enorme impacto mediático, sumado a la expectativa que genera su primer papel protagónico en la pantalla grande, habría sido clave para que la productora aceptara condiciones económicas y logísticas especiales vinculadas a la exposición de ciertas escenas del film. Más allá de los números concretos, el proyecto dejó en evidencia el peso que Wanda Nara tiene actualmente dentro del mercado audiovisual y del espectáculo. El rodaje en Uruguay estuvo acompañado por rumores de romance con Bernasconi y comentarios sobre tensiones detrás de escena, alimentando aún más el interés alrededor de una película que promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.