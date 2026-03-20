Guerra en Medio Oriente: confirmaron la muerte del portavoz de la Guardia Revolucionaria en Irán

Ali Mohammad Naïni falleció en un nuevo ataque coordinado por "el bando estadounidense-sionista", según informaron las autoridades locales en un comunicado.

El portavoz murió en uno de los ataques contra Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este viernes la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohamad Naini, a quien atribuyó haber sido abatido por lo que definió como el “bando estadounidense-sionista”.

Grossi afirmó que la guerra causó "mucho daño" al programa nuclear de Irán, pero una parte "probablemente sobrevivió"

En un comunicado difundido por medios locales, el hecho fue calificado como “un acto terrorista traicionero” ocurrido en la antesala del final del Ramadán.

"Nuestra industria de misiles merece una calificación perfecta (...), y no hay motivo de preocupación al respecto, porque incluso en condiciones de guerra seguimos produciendo", había asegurado en el comunicado del fallecido portavoz de los Guardianes de la Revolución.

El fallecimiento del militar se suma a una serie de bajas de alto perfil registradas en los últimos días, entre ellas las del ministro de Inteligencia, Ismail Jatib, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani.

En el marco de la escalada que comenzó hace 20 días atrás, también murieron figuras clave del régimen iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, así como altos mandos militares como el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdorrahim Musaví.

Medio Oriente: un periodista resultó herido mientras estaba al aire en el Líbano

Un periodista y su camarógrafo resultaron heridos este jueves cuando se encontraban realizando una cobertura en vivo del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Se trata del corresponsal Steve Sweeney de RT, quien estaba al aire en la región del Líbano en el momento que un proyectil lanzado por un avión impacta a pocos metros suyo.

Debido al ataque, ambos tuvieron que ser hospitalizados con heridas leves y actualmente permanecen conscientes y en recuperación, señalan desde el medio ruso.

Por su parte, su colega Ali Rida, que también se encontraba en el lugar, señaló que el ataque tuvo lugar mientras llevaban chalecos antibalas con la inscripción Press (prensa).

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En este marco, la vocera de la ca ncillería rusa, María Zajárova, denunció que, "en el contexto del asesinato de doscientos periodistas en Gaza" por parte de fuerzas israelíes, el ataque de un avión israelí contra el equipo de RT en el Líbano "no puede calificarse de casual".

"Sobre todo, teniendo en cuenta que el misil no impactó en un 'importante objetivo militar estratégico', sino en el lugar donde se realizaba el reportaje", remarcó, en referencia a los dichos previos realizados por un alto mando militar israelí.